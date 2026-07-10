Wall Street cierra con ganancias moderadas; mercado se alista para la temporada de reportes

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con avances moderados la sesión de este viernes. La referencias subieron en un mercado que se mantenía atento a la guerra en Oriente Medio y esperaba el inicio de la temporada de reportes trimestrales, la próxima semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.29% a 52,637.01 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.42% a 7,575.39 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico subió 0.29% hasta 26,281.61.

El ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que había aceptado el regreso de las conversaciones de paz con Irán después de que el gobierno iraní solicitara volver a la mesa. No obstante, Trump dejó en claro que el alto el fuego entre ambos países no se retomaba.

Después, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró que Teherán no había solicitado retomar las negociaciones con Estados Unidos, y que sólo se había aceptado la visita de un mediador de Qatar, un aliado estadounidense, a su territorio.

En cuanto a la tendencia de la inversión en inteligencia artificial, los inversionistas siguieron hoy la salida a bolsa del fabricante surcoreano de chips SK Hynix. La compañía, que llegó a cotizar con una oferta cercana a 28,000 millones de dólares, avanzó más de 12 por ciento.

Sólo uno de los 11 sectores principales del S&P 500 terminó la sesión con pérdidas: cuidado de la salud (-0.81%). En las alzas, destacaron los desempeños de materiales (+1.12%) y servicios de comunicación (+0.92%), con una fuerte mejora en Meta Platforms (+5.97%).

En los desempeños semanales, los índices mostraron desempeños dispares con los valores de tecnología impulsando al S&P 500 y al Nasdaq. El Dow Jones bajó 0.50%, mientras que el S&P 500 cerró la semana con una mejora de 1.23%, y el Nasdaq subió 1.74 por ciento.

Los informes de los grandes bancos estadounidenses darán inicio a la temporada de resultados del segundo trimestre la próxima semana. Los analistas prevén que las ganancias del S&P 500 aumenten 24% anual, ⁠impulsados en gran medida por las empresas tecnológicas.