Apple demanda a OpenAI: La acusa de robar secretos empresariales e información confidencial

Apple demandó el viernes a la empresa OpenAI, creadora de ChatGPT, a la que acusó de orquestar una campaña para robar los secretos empresariales del fabricante del iPhone para desarrollar su propio dispositivo de hardware de consumo.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de California, describe el agresivo esfuerzo por parte de OpenAI para captar empleados de Apple y extraer información confidencial con el fin de construir su propio dispositivo.

"A todos los niveles, desde miembros de su personal técnico hasta su director de hardware, y en coordinación con socios comerciales, OpenAI ha estado robando los secretos empresariales e información confidencial de Apple", afirmó la empresa en su denuncia de 41 páginas.