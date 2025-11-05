Aprueba 71.5% a Sheinbaum en octubre; subió 10 puntos en un año

En octubre pasado, siete (71.5%) de cada 10 mexicanos manifestaron estar de acuerdo con la forma en que está trabajando la presidenta Claudia Sheinbaum; a un año de haber asumido el cargo, la popularidad de la mandataria mexicana subió 10 puntos.

La encuesta nacional mensual sobre aprobación presidencial realizada por la empresa Mitofsky para El Economista revela que, dando por descontado a los morenistas y quienes votaron por ella, así como a los que no le dieron su voto y los panistas, ocho (81.6%) de cada 10 trabajadores informales avalan el desempeño de Sheinbaum, contra cinco (52.4%) de cada 10 empresarios.

La medición por entidad federativa revela que entre las 16 que superan el promedio nacional de aprobación se encuentra Coahuila (76.7%), gobernada por el PRI.

De acuerdo con indicadores de gobierno, de los 84,198 ciudadanos encuestados con dispositivos móviles inteligentes y acceso a Internet 54.5% dijo que su principal preocupación es la seguridad, y 87% percibe que la corrupción es mucha.

Respecto de la relación de Sheinbaum con Estados Unidos, 45.6% de los entrevistados considera que es entre bueno y muy bueno el trabajo presidencial para combatir el tráfico de drogas hacia el vecino país, mientras que 59.1% avaló las tareas para mantener el comercio mexicano libre de aranceles.

De los encuestados, 71.9% anticipó para el resto del sexenio un mejor desempeño de Sheinbaum que el registrado hasta el mes pasado.

Nota metodológica: encuesta aplicada a 94,198 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.