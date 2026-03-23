Américo Villarreal exhortó a evitar reacción de aquellos que pretenden abrir de nuevo el espacio a las oligarquías

La transformación de Tamaulipas tiene rumbo y profundo sentido social, afirmó ante más de 5 mil personas

Este lunes presentó los resultados que han permitido al estado volver a sobresalir en el ámbito nacional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al rendir su Cuarto Informe, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que la transformación en Tamaulipas se traduce en hechos que buscan cerrar brechas, acompañar preferentemente a quienes más lo necesitan y forma parte de un movimiento nacional que tiene rumbo y profundo sentido social, tras ratificar que esta transformación se construye colectivamente, con trabajo, disciplina y convicción.

En su mensaje, ante miles de tamaulipecos y tamaulipecas en el Polyforum de esta capital, el gobernador del Estado exhortó a seguir unidos y alertas para evitar la reacción de aquellos que pretenden, desde el anonimato y las noticias falsas, abrir de nuevo el espacio a las oligarquías.

“El despertar de conciencias lo necesitamos ahora para neutralizar a las oligarquías que se refugian aún en la mentira, la manipulación, en el espejismo de las pantallas, en el espacio digital de la infocracia y que son a todas luces enemigos hostiles de la verdad, el derecho, la igualdad y la prosperidad compartida”, expresó.

Puso énfasis en que Tamaulipas ha asumido la visión humanista con todo compromiso y responsabilidad, pero también como parte de un movimiento con un proyecto nacional que hoy tiene rumbo y un profundo sentido social.

"Ahí está la esencia de este gobierno, lo que hemos perseguido por tres años y medio y donde vamos a continuar con firmeza, con un profundo sentido humanista y con la fuerza de la esperanza que nos señala que el trabajo diario tiene sentido. Ese sentido que nos reafirma que lo que hacemos es bueno y que permitirá a nuestros hijos e hijas, nietas y nietos tener un mejor futuro del que a nosotros nos tocó iniciar".

Los logros en 4 años

En materia de seguridad, el mandatario tamaulipeco indicó que a diferencia del pasado cuando la autoridad de entonces y sus mandos de policía, violaban sistemáticamente derechos humanos y en lugar de inspirar confianza y protección, sembraban miedo, hoy en Tamaulipas los resultados objetivos muestran una clara reducción en la mayoría de los 98 indicadores que mide el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, en especial en lo referente a los de alto impacto.

“No seamos de corta memoria, las cifras son objetivas y confirman que tenemos una realidad distinta y mejor. Sin embargo, la seguridad es un proceso continuo, no hay soluciones mágicas, es una tarea que no termina. Seguiremos trabajando”, dijo.

También se refirió de manera especial al trabajo que realiza el Sistema DIF Tamaulipas, que ha sido reconocido como el mejor del país en 2025 y agradeció a la doctora María de Villarreal por su entrega al frente de los Mensajeros de Paz y por las acciones del programa Lazos de Bienestar, una estrategia que está haciendo historia a favor de los más necesitados.

Ante el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López quien asistió con la representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del Ejecutivo Estatal aseguró que más allá de las cifras y los indicadores, lo que verdaderamente cuenta son las vidas que cambian, las oportunidades que se abren y la dignidad que se recupera y se logra en sintonía con el proyecto nacional.

Luego de presentar un amplio balance de las acciones de su gobierno durante tres años y medio, Villarreal Anaya destacó los resultados que han permitido a Tamaulipas sobresalir en el ámbito nacional, recuperar espacios y volver a figurar con proyectos estratégicos y con la confianza de un gobierno que trabaja todos los días para mejorar en todos los rubros del desarrollo tamaulipeco.

“Hoy podemos decir de manera contundente, que en Tamaulipas tenemos un gobierno que no improvisa, ni oculta nada, un gobierno que rinde cuentas. Hay reglas claras, hay supervisión, procedimientos estrictos y preventivos. Ante cualquier conducta ilegal o falta de ética, hay consecuencias”, afirmó.

Américo Villarreal además de destacar la inversión histórica de más de 21 mil millones de pesos invertidos en obra pública en los 43 municipios, aseguró que Tamaulipas destaca por sus finanzas sanas, la reducción de la deuda en más de 833 mdp y la acreditación con las mejores calificaciones de instituciones financieras, "en todo esto en Tamaulipas vamos bien", mencionó.

De igual forma destacó los logros en materia energética, los reconocimientos de turismo, el récord de 17.5 millones de visitantes; el apoyo para el desarrollo rural, el segundo lugar nacional de tasa de desocupación con 3.2 por ciento, el liderazgo nacional en la integración económica entre México y Estados Unidos, en transporte carretero y ferroviario; los proyectos de inversión extranjera y los indicadores económicos que muestran que Tamaulipas "va bien...y va a ir mejor".

El mandatario estatal hizo una amplia exposición de los avances en salud, el apoyo histórico del gobierno federal para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria con más de 4,300 mdp y la campaña de vacunación con un avance de 61%, ocupando el segundo lugar nacional y que ha permitido ser el único estado del país sin casos activos de sarampión, este año.

En educación destacó la inversión de casi 1,300 mdp a través del Programa La Escuela es Nuestra y un cifra similar del estado a través del ITIFE para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles escolares, además de las becas, y la entrega de paquetes de útiles y uniformes escolares.

En el evento se contó con la presencia del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; en representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez asistió Carlos Vázquez García; además de representantes de las y los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz; la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López; el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Humberto Prieto Herrera, y el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Ojeda Castillo; senadoras y senadores, legisladores locales y federales; mandos de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, presidentas y presidentes municipales, delegados federales, empresarios, sociedad civil y medios de comunicación.