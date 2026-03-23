Cancún espera 1.2 millones de turistas durante la Semana Santa 2026

Cancún, QRoo.- La Secretaría de Turismo federal estima que destinos como Riviera Maya y Cancún lograrán ocupaciones arriba de 75% durante Semana Santa, aunque previo al periodo vacacional se han mantenido niveles arriba del 80% en el Caribe Mexicano.

Se calcula además la llegada de 4.03 millones de turistas a los principales destinos del país y una derrama económica de 55, 890 millones de pesos por concepto de turistas de pernocta.

Las ocupaciones hoteleras más altas para este periodo según la Sedetur se situarán en la Riviera Maya con un 78.5%, seguida de Puerto Vallarta con 78.2%, Los Cabos 77.9 y Cancún con 75.1.

Sin embargo, el último reporte de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres refiere que con corte al 19 de marzo la zona hotelera de esta ciudad ya se situaba en 87.9% de ocupación.

Asimismo, Puerto Morelos ya había alcanzado el 82% e Isla Mujeres en su zona continental registraba 85%.

La Secretaría estatal de Turismo dio a conocer que se espera la llegada de 1.2 millones de viajeros, lo cual superaría ligeramente los registros de 2025.

“Estamos a las puertas de Semana Santa, con una expectativa de superar el millón de turistas, posiblemente estaremos superando las cifras del año pasado; estaremos trabajando para que quienes nos visiten encuentre la mejor de las experiencias”, comento Bernardo Cueto Riestra, secretario estatal de Turismo.

Recordó que el Caribe Mexicano ha sido referente nacional con la Convención Bancaria 2026 que se celebró recientemente en Cancún, además de que también ha sido sede de importantes eventos deportivos que ayudan a mantener a la marca en la mente de los turistas y con ello poder proyectar que los buenos números se mantengan más allá de los quince días de asueto que corresponden a la Semana Santa.