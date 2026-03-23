Gasolina en EU se aproxima a los 4 dólares por galón, su mayor nivel desde el verano de 2022

La gasolina en Estados Unidos subió 24 centavos de dólar en la última semana y ya se aproxima a los 4 dólares por galón, esto a medida que los precios internacionales del petróleo y las gasolinas siguen repuntando por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Este lunes 23 de septiembre, la gasolina regular en Estados Unidos se vendía a un precio promedio a nivel nacional de 3.92 dólares por galón, su mayor nivel desde el verano de 2022.

“El 10% de las estaciones más caras del país tiene un precio promedio de (la gasolina regular de) 5.57 dólares por galón, mientras que el 10% más barato promedia 3.25 dólares por galón”, dijo el jefe de análisis de petróleo de la consultora GasBuddy, Patrick De Haan.

Los estados con los precios promedios más altos este lunes son California, en donde la gasolina regular se vendía a 5.75 dólares por galón; Washington, en donde cotizaba a 5.23 dólares por galón, y Hawai (5.19 dólares por galón).

En contraste, los estados con los precios promedio más bajos son Oklahoma (3.21 dólares por galón), Kansas (3.25 dólares) y Iowa (3.33 dólares).

Los estados en donde se registró un mayor incremento en la última semana fueron Illinois, donde subió 39.7 centavos; Idaho donde incrementó 32.4 centavos; Oregon, donde aumentó 32 centavos; Alaska, donde tuvo un alza de 28.3 centavos y Hawai, con un encarecimiento de 28.3 centavos.

Diésel supera los 5 dólares

En tanto que el diésel subió 27 centavos en la última semana, a 5.23 dólares por galón, su mayor nivel desde noviembre de 2022, de acuerdo con datos de GasBuddy y de la Agencia de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“Los precios de la gasolina continuaron aumentando en todo el país durante la última semana, ya que factores estacionales, combinados con preocupaciones persistentes sobre el suministro relacionadas con la continua interrupción en el estrecho de Ormuz, impulsaron tanto los precios de la gasolina como del diésel significativamente al alza”, dijo De Haan.

De Haan aseguró que “ahora parece cada vez más probable que el precio promedio nacional de la gasolina alcance los 4 dólares por galón—posiblemente tan pronto como esta semana—por primera vez desde 2022”.

“Hasta ahora hay pocas señales de estabilización, ya que los precios globales del petróleo continúan subiendo y las primeras indicaciones sugieren que los consumidores podrían comenzar a moderar su consumo en respuesta al rápido ritmo de los aumentos”, explicó De Haan.

Desde el inicio de la guerra en Irán, el pasado sábado 27 de febrero, la gasolina regular en Estados Unidos ha subido 33% o 98 centavos de dólar, mientras que el diésel ha repuntado 37% o 1.42 dólares en el mismo periodo.

Esto debido a que los precios internacionales del petróleo han repuntado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto en Medio Oriente, pasaba el 20% del petróleo y gas natural de todo el mundo.

El petróleo Brent del Mar del Norte ha subido 37% desde que inició la guerra en Irán, pasando de 72.82 dólares por barril antes del conflicto a 99.94 dólares este lunes 23 de marzo.

Aunque cabe resaltar que ha habido momentos en estas semanas que lleva la guerra en los que ese referencial de petróleo ha superado los 116 dólares por barril.

Petróleo tiene un alivio este lunes

Este lunes, los precios internacionales del petróleo iniciaron la sesión bajo una fuerte presión al alza para después caer bruscamente, esto luego de que el presidente Donald Trump dijo que pausaría posibles ataques contra la infraestructura energética de Irán durante cinco días tras reportarse conversaciones con Teherán.

Durante la sesión de este lunes, el precio del petróleo Brent del Mar del Norte cayó más de 10% y se ubicó en su menor nivel desde el 11 de marzo.

“Todas las miradas estarán ahora en si estas conversaciones se concretan y conducen a alguna desescalada. Una reducción de tensiones podría aliviar las preocupaciones sobre interrupciones en el tránsito a través del estrecho de Ormuz, un punto crítico por el que circula aproximadamente el 20% del flujo mundial de petróleo”, dijo De Haan.

Cualquier señal de que los riesgos de tránsito están disminuyendo probablemente ejercerá una mayor presión a la baja sobre los precios, apuntó De Haan.

“Es probable que la volatilidad siga siendo alta. Los operadores evaluarán no solo la credibilidad y duración de la pausa, sino también el riesgo de que las tensiones se intensifiquen nuevamente si las negociaciones fracasan.

“Mientras tanto, es probable que el mercado siga siendo altamente sensible a los titulares, con los desarrollos geopolíticos continuando por encima de los fundamentos subyacentes de oferta y demanda”, concluyó De Haan.