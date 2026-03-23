Gasolina premium y diésel en México siguen al alza, mientras la Magna se estabiliza

Los precios de la gasolina premium y el diésel se mantuvieron al alza en México durante la última semana, en tanto la gasolina regular o Magna se mantuvo relativamente estable aun con el persistente repunte de los precios internacionales del petróleo.

La gasolina regular o Magna se vendía este lunes 23 de marzo a un precio promedio a nivel nacional de $23.76 por litro, un incremento de dos centavos en la última semana, según datos de PETROIntelligence.

En tanto que la gasolina premium o roja incrementó 99 centavos o 3.73% en la última semana, a $27.48 por litro este lunes, mientras que el diésel subió 39 centavos o 1.37%, a $28.65 por litro.

Cabe resaltar que el viernes pasado, el gobierno federal restableció los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y premium, además de que lo incrementó al diésel, esto debido a las alzas registradas en las últimas semanas en los precios de los combustibles.

De acuerdo con especialistas, de no ser por los estímulos fiscales, los incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel serían aún mayores.

¿Cuánto ha subido la gasolina por la guerra en Irán?

Desde el inicio de la guerra el pasado sábado 27 de febrero, la gasolina regular o Magna ha subido 20 centavos o 0.9%; la premium, $1.78 o 6.9%, y el diésel, $2.27 o 8.62 por ciento.

El incremento en el precio de los tres combustibles se explica por el repunte de los precios internacionales del petróleo provocado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto crucial para los mercados energéticos pues antes del conflicto por él pasaba el 20% de la oferta mundial de petróleo.

Hasta este lunes, el precio del petróleo Brent del Mar del Norte había incrementado 37% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

¿Cuánto influyen las gasolinas sobre la inflación?

Cabe resaltar que desde diciembre, los precios promedios nacionales de las gasolinas y el diésel han aumentado por debajo de la inflación general en nuestro país.

En la medición de la inflación de los precios al consumidor elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la gasolina de bajo octanaje (regular) tiene una ponderación de 4.8245 de un total de 100.

En tanto que la gasolina de alto octanaje (premium) tiene una ponderación de 0.50 de un total de 100.

Este martes, el Inegi dará a conocer los datos de inflación en México de la primera quincena de marzo, en donde se podrá conocer más a detalle el impacto del incremento de las gasolinas y el diésel en la inflación general.

Premium y diésel en más de 31 pesos por litro

El diésel se vendía este lunes 23 de marzo a un precio de hasta $31.53 por litro en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, siendo el precio más alto registrado en el país, según datos de PETROIntelligence.

En tanto que la gasolina premium se vendía hasta en $31.24 también en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y la Magna hasta en $27 en Urique, Chihuahua.