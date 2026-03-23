Afirman que Cuba hará implosión

Mientras la Presidenta Sheinbaum, por afinidad ideológica y para cuidar su frontera marítima compromete su respaldo al régimen castrista al señalar la autodeterminación del pueblo, y el vicepresidente cubano lanza bravatas, Raúl Castro ya recibió advertencia de sus militares.

Según información exclusiva del portal argentino LPO, la política online, el ministro Álvaro López Miera, le entregó un informe en el que le recordó la “necesidad de una transición pactada”

“Si no se toman medidas socioeconómicas urgentes”, concluye la información de “Política on Line, la cúpula militar advirtió a Castro Ruz que “la Revolución Cubana implosionará destruyéndose ella misma”.

PAN: no sabe que ya llegó la era glacial

Una lástima que los anayistas que controlan el CEN del PAN están listos para repetir el gravísimo error de olvidar sus valores esenciales y abrir el partido para que los no militantes compitan por las candidaturas para las elecciones de 2027.

Si no fuera una monumental torpeza, daría ternura de su miopía, porque parecieran que estuvieron en otro planeta mientras la IV-T extendía su control sobre todos los procesos electorales de la República.

Patético que no se hayan enterado que, políticamente, ya empezó en México la era glacial, gracias al centralismo con que, por sus ambiciones autoritarias, asfixió Morena, el Partido en el Poder, a la breve primavera democrática de México.

Oaxaca: crisis en principal hospital del IMSS

En el céntrico y principal hospital del IMSS en la ciudad de Oaxaca las habituales carencias que persisten a pesar de los esfuerzos de Zoé Robledo, Director General del instituto, hay una grave crisis.

Los familiares de los derechohabientes ahí hospitalizado tienen que llevarles la comida, porque el hospital no puede proporcionarla, a lo cual se suma la falta de agua para las mínimas necesidades de higiene.

Vale hacer pública la denuncia, porque frecuentemente algunos funcionarios locales del IMSS, para no afectar su imagen personal, no hacen llegar la información a la Dirección General, como en el caso oaxaqueño.

NOTAS EN REMOLINO

Celebramos el Día de la Bandera. Ojalá no salgan con la embajada de que también en la creación del lábaro patrio influyeron las fuerzas patrióticas de los grupos originarios de la IV-T … Exitosa negociación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el SAT con Luxemburgo resolvió añejo litigio y recuperó 400 millones de pesos para las arcas federales … A quienes se quejan por la falta de acceso a la internet les vendría el reproche que Don Jesús Reyes Heroles hizo a un periodista del viejo Heraldo de México: ¡Acuérdese en qué país nació! … Mañana se cumple el centenario del don Jaime Sabines Gutiérrez, un gigante de la poesía, a quien nunca le perdonaron las mafias intelectuales que llenó Bellas Artes de jóvenes y tuvieron que poner pantallas en el exterior y que, para escuchar su poesía, colmaran la sala Netzahualcóyotl de la UNAM … Sabia reflexión de George Jean Nathan: “los malos gobiernos son elegidos por los ciudadanos que no votan”...