Edomex capta el 45.5% de la inversión comprometida por Nestlé en el marco del Plan México

Nestlé anunció una inversión de 455 millones de dólares para el Estado de México, que se compone de 275 millones de dólares para la expansión de su capacidad productiva en tres plantas productivas “un compromiso que es parte del anuncio que hicimos con la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio del año pasado”, dijo Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México.

“Tuvimos una sesión de trabajo donde presentamos un nuevo proyecto de Nestlé en el estado de México, construir un centro de distribución (Cedis) en Zumpango, vamos a arrancar las obras prontamente después de de la firma de este acuerdo y de este compromiso mutuo”, el cual tendrá una capacidad de casi 90,000 posiciones de pallets, con 180 millones de dólares de inversión.

Lo anunciado este lunes representa el 45.5% de los 1,000 millones de dólares, a tres años, comprometidos por la empresa en enero de 2025, en el marco del Plan México del gobierno federal; además participa con el sello Hecho en México con 200 productos.

Nestlé llegó a México hace 96 años y al Estado de México hace 65 años, gran parte de la producción fabril del Estado de México, contextualizó Javier León, líder de asuntos corporativos de Nestlé México, “en Toluca, Nestlé tiene la fábrica de café soluble más grande del mundo, una fábrica de culinarios, y una fábrica de chocolates. Cinco de cada 10 tazas de café soluble que consumen los mexicanos salen de esta fábrica”.

En la entidad Nestlé tiene cinco centros de producción y tres centros de distribución en Toluca, Cuautitlán y Tepozotlán, empleando a más de 2500 personas, contextualizó la mandataria mexiquense Delfina Gómez.

“México es nuestro cuarto país más importante a nivel mundial” para la trasnacional y es el segundo país a nivel global con más inversión, donde “ Nestlé está apostando por el futuro, trayendo nuevas tecnologías, expandiendo capacidad productiva y buscando generar empleos dignos y bienestar a toda la población mexicana”, dijo Costa.

Industria alimentaria

Entre septiembre de 2023 y enero de 2026, empresas de capital nacional de la industria alimentaria han invertido 3,929 millones de pesos en el Estado de México, mientras que las empresas de capital extranjero han invertido 1,203 millones de dólares en el mismo periodo, lo que representa casi el 10% del total de la inversión extranjera recibida por la entidad, informó Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico estatal.

El Estado de México es el mayor aportador de producto interno bruto de la industria alimentaria del país, con el 13%, y en el que laboran 54,600 personas y se mantiene creciendo.

“El crear un nuevo centro no solamente va a traer empleos para quienes van a trabajar, sino desde lo que es el diseño y la construcción de ese centro va a generar empleos para nuestros albañiles, arquitectos, gente que vive alrededor de la zona; se reactiva la economía local y eso ayuda muchísimo y junto con ello la capacitación de jóvenes y trabajadores” añadió la gobernadora.

Asimismo reiteró el “compromiso de seguir impulsando la simplificación administrativa, así como los incentivos fiscales para atraer más inversiones a nuestra entidad y continuar transformando la vida de las familias mexicanas”.