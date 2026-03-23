Impulsan cohesión social con renovación de espacios

Con una inversión de 30 millones de pesos para la renovación de espacios públicos, canchas e imagen urbana, la empresa PPG Comex refuerza su estrategia de responsabilidad social empresarial (RSE) a través de su programa “Comex por un México Bien Hecho”, que en 2026 proyecta intervenir 50 espacios en entidades clave como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

En entrevista, Mai Hernández, directora de Asuntos Públicos, Comunicación e Impacto Social de la compañía, destacó que el objetivo central es generar impacto sostenible en las comunidades, no solo mediante la mejora física de los entornos, sino fortaleciendo el tejido social. “La transformación va más allá de la pintura; se trata de dignificar espacios y fomentar la cohesión social”, afirmó.

De acuerdo con datos del programa, los resultados han sido tangibles: un incremento del 13% en la percepción de mejora de espacios públicos, una reducción del vandalismo del 11% y un aumento del 32% en la confianza vecinal para organizarse. Además, ocho de cada diez habitantes reportan sentirse más orgullosos de su entorno, mientras que más del 35% participa activamente en su cuidado.

La iniciativa ha beneficiado a más de 30 millones de personas en el país, con intervenciones en más de 290 comunidades y la rehabilitación de más de 600,000 metros cuadrados. Este impacto ha sido posible gracias a la colaboración de más de 15,000 voluntarios y 3,000 artistas, quienes han contribuido a la apropiación colectiva de los espacios.

Uno de los pilares del programa es la participación comunitaria. Hernández explicó que la empresa trabaja bajo una metodología colaborativa que involucra a vecinos, concesionarios, autoridades y organizaciones sociales. A través de procesos de escucha activa, apoyados por especialistas, se identifican problemáticas locales para diseñar soluciones a la medida.

No obstante, la implementación enfrenta retos importantes, como la diversidad regional y la necesidad de generar confianza en comunidades donde la participación inicial puede ser limitada. Para superarlos, la compañía ha establecido alianzas con organizaciones civiles e instituciones públicas, lo que ha permitido ampliar el alcance y sostenibilidad de los proyectos.

En materia ambiental, la estrategia también integra acciones como “Murales por el Agua”, en colaboración con la Comisión Nacional del Agua, así como soluciones para mitigar el impacto de temperaturas extremas en viviendas vulnerables.

De cara al futuro, la empresa busca consolidar su distintivo como Empresa Socialmente Responsable, manteniendo la inversión en innovación y desarrollo sostenible. Hernández concluyó que el éxito de estos programas radica en colocar a la comunidad en el centro, medir resultados y construir alianzas que garanticen un impacto duradero.