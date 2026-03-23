Canacintra descarta que Audi traslade su producción de autos a EU por los aranceles

Puebla, Pue. La planta Audi seguirá en Puebla con sus planes de producción, con lo que se descarta que se vaya a Chattanooga, en Estados Unidos, para evitar aranceles de 27.5%, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la entidad, Carlos Sosa Spínola.

Comentó que se trató de un rumor, ya que la armadora a través de uno de sus directivos tiene una importante participación en el comité de grandes industrias.

Mencionó que la planta armadora en el municipio de San José Chiapa tiene aún proyectos pendientes como es la fabricación de una unidad eléctrica, con lo que se garantiza su permanencia por varios años.

“Hace año y medio visitamos el corporativo de Audi y el mensaje sobre el proyecto en México fue entonces de absoluta solidez, el mismo que ha recibido ahora tras las nuevas especulaciones”, comentó.

Indicó que la marca de los cuatro aros encontró en Puebla las condiciones para desarrollar sus modelos y al personal capacitado, plantilla que en la actualidad es de 4,159.

Clave en ecosistema

Sosa Spínola sostuvo que esta armadora es pieza clave del ecosistema industrial del estado por su contribución en empleos y con buenos salarios.

Comentó que este tipo de empresas no toman decisiones de un momento a otro, ya que tienen planes anuales de producción y en el caso de su operación en Puebla está garantizada su permanencia por un buen tiempo.

Además, reiteró que la planta tiene inversiones por hacer en esta planta de San José Chiapa, las cuales se anunciaron hace más de un año y están en proceso.

Mencionó que en la Canacintra están al pendiente de lo que pasa con el sector automotriz, que es pilar de la economía poblana, donde también Volkswagen es importante con su fábrica en Cuautlancingo.

Ante ello, descartó que Audi igual contemple recortes de personal, ya que es cuando más necesita de su mano de obra para cumplir con su producción a lo largo del año.