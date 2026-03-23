Aumenta a 33 la cifra de muertos por el accidente de un avión militar en Colombia

Al menos 33 muertos y decenas de heridos deja el accidente de un avión militar en el suroeste de Colombia, que se estrelló con 125 ocupantes poco después de despegar este lunes.

Imágenes de la AFP captan los restos del avión envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación. Los campesinos de la zona dijeron que escucharon un "estruendo".

"Sentí una explosión en el aire y, ya cuando miré, el avión venía cerca a la casa de mi parcela", dijo el campesino Noé Mota.

La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra a las 10:00 horas locales (15:00 GMT) en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen.

En esa zona operan grupos rebeldes y hay grandes cantidades de cultivos de coca. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.

El secretario de gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Claros, dijo al canal RCN que registraban 33 muertos y 81 heridos.

"Lamentablemente tenemos 33 personas fallecidas en la morgue de Leguízamo", declaró.

Estamos haciendo "todo lo posible" para sacar a los soldados heridos, "son 81 las personas heridas que atendimos", señaló Claros.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro publicó imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de desplomarse.

Petro dijo en X que fue un "accidente horroroso" y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles de la droga que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

- Sin indicios de ataque -

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en X su "profundo pesar" por el siniestro. Las causas aún no se han confirmado pero, según Sánchez, "no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales".

"Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó".

Eso "corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales", explicó.

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.

Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.

Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.

Los gobiernos de Ecuador y Venezuela lamentaron el accidente y dieron el pésame a los familiares de las víctimas.