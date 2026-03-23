Automovilismo: el reto de cerrar la brecha de género y visibilizar el talento femenino

En una industria históricamente dominada por hombres, el automovilismo profesional enfrenta uno de sus mayores desafíos: reducir la brecha de género y abrir más espacios para el talento femenino. Aunque en los últimos años han surgido iniciativas para impulsar la inclusión, la participación de las mujeres sigue siendo limitada tanto a nivel internacional como en México.

De acuerdo con datos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), apenas alrededor del 1.5% de las licencias de pilotos a nivel global pertenecen a mujeres. En categorías profesionales, esta cifra rara vez supera el 5%. Si se considera todo el ecosistema, desde el karting hasta las ligas más avanzadas, la participación femenina alcanza cerca del 10%, lo que evidencia una representación aún desigual.

Para María Fernanda Mazariegos, Gerente de Desarrollo de Negocios de Telecom District, estas cifras reflejan que el sector aún tiene un largo camino por recorrer. “El automovilismo sigue siendo una de las industrias con mayor brecha de género. Aunque hay avances, todavía estamos lejos de una representación equilibrada”, señala en entrevista.

Las barreras que enfrentan las mujeres en este ámbito son múltiples. Por un lado, persisten factores culturales que han encasillado al automovilismo como un deporte masculino, limitando la visibilidad de las pilotos desde etapas tempranas. A esto se suman obstáculos económicos, ya que se trata de una disciplina de alto costo en la que el acceso a patrocinio resulta determinante para avanzar.

“Es una combinación de factores culturales, económicos y estructurales. Durante muchos años han faltado programas de desarrollo y plataformas de exposición para el talento femenino, aunque eso comienza a cambiar con nuevas iniciativas internacionales”, explica Mazariegos.

En este contexto, casos como el de la piloto mexicana Valeria Aranda cobran relevancia, al demostrar que el talento y la disciplina no tienen género. De acuerdo con la directiva, las mujeres que logran destacar en el automovilismo suelen compartir características como resiliencia, constancia y una sólida red de apoyo.

“El talento es clave, pero también lo es contar con aliados estratégicos que crean en ese potencial. Cuando se combinan estos factores, se generan condiciones reales para competir al más alto nivel”, afirma.

Uno de los elementos más determinantes en la carrera de cualquier piloto es el patrocinio, y en el caso de las mujeres, su impacto es aún mayor. Más allá del respaldo económico, el apoyo de empresas contribuye a visibilizar el talento femenino y a enviar un mensaje claro sobre la importancia de la equidad en el deporte.

“El patrocinio tiene un impacto doble: impulsa el desarrollo deportivo y, al mismo tiempo, abre la conversación sobre la necesidad de invertir en mujeres. Es una señal para toda la industria de que el talento femenino merece oportunidades”, subraya.

En los últimos años, diversas empresas, particularmente en el sector tecnológico y de telecomunicaciones, han comenzado a implementar acciones para fomentar la inclusión. Entre ellas destacan programas de mentoring, becas académicas y alianzas con iniciativas deportivas que promueven la participación femenina desde etapas formativas.

Asimismo, han surgido academias y plataformas enfocadas en el desarrollo de pilotos mujeres, con el objetivo de cerrar la brecha desde las categorías base. Para Mazariegos, el papel de estas industrias es clave, no solo por el financiamiento, sino por su capacidad de generar visibilidad y abrir oportunidades en distintos sectores.

El Mes de la Mujer representa una oportunidad importante para impulsar estos temas, aunque la especialista advierte que los cambios reales requieren estrategias sostenidas en el tiempo.

“Visibilizar historias es importante, pero el verdadero impacto se logra cuando las empresas adoptan políticas permanentes de equidad, establecen metas claras de diversidad y apoyan iniciativas a largo plazo”, señala.

Finalmente, Mazariegos envía un mensaje tanto a las nuevas generaciones como a las organizaciones. A las jóvenes interesadas en el automovilismo, las invita a perseguir sus metas sin importar los estereotipos de género, destacando que cada vez existen más referentes y programas de apoyo.

A las empresas, en tanto, les recuerda que apostar por el talento femenino no solo responde a una cuestión de equidad, sino también a una estrategia de negocio.

“La diversidad impulsa la innovación, mejora el rendimiento y aporta nuevas perspectivas. Apostar por mujeres en el automovilismo es apostar por el futuro de la industria”, concluye.