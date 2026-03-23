Jorge Valdano: liderar exige credibilidad y talento

Cancún, QRoo.- Jorge Valdano no habló de liderazgo desde la teoría. Lo hizo desde la exigencia, la derrota posible, el error bajo reflectores y la presión de rendir cuando millones observan.

En la 89 Convención Bancaria, el campeón del mundo con Argentina en 1986 llevó al escenario una idea construida en el futbol de élite: liderar no consiste sólo en mandar, sino en sostener a un grupo cuando aparecen la frustración, la tensión y la obligación de competir.

Su punto de partida fue duro. Recordó una jugada fallada en la semifinal del Mundial de México 1986, cuando una acción que parecía destinada a la gloria terminó cerca del ridículo. A partir de ahí construyó el eje de su mensaje: el error no es una excepción, sino un acompañante habitual de cualquier trayectoria relevante. Por eso, dijo, una de las primeras condiciones del líder es resistir la frustración y seguir adelante sin quebrarse.

El mando empieza por la credibilidad

Valdano sostuvo que el conocimiento da autoridad, pero no alcanza. En cualquier actividad, explicó, el que está al frente debe dominar su oficio y, al mismo tiempo, entender a las personas. Esa combinación es la que vuelve creíble a un liderazgo.

Su referencia a Alfredo Di Stéfano fue precisa: no sólo lo presentó como una leyenda del Real Madrid, sino como un hombre que dejó valores incrustados en la cultura del club.

Desde esa experiencia, su recomendación fue concreta: exigir mucho y respetar siempre. Para Valdano, no hay equipo competitivo sin disciplina, pero tampoco hay proyecto duradero si se degrada a la persona. La exigencia ordena; el respeto sostiene. En tiempos en que las organizaciones enfrentan presión por resultados, cambios tecnológicos y fatiga interna, el exdirectivo del Real Madrid planteó que la credibilidad sigue siendo el capital principal del mando.

“Un líder puede imponer respeto por conocimiento, pero sólo gana credibilidad si suma calidad moral, exigencia y trato digno”, afirmó Jorge Valdano, exfutbolista, entrenador y exdirector general del Real Madrid.

El talento no se elige por simpatía

Uno de los tramos más deportivos de su conferencia apareció al hablar de Hugo Sánchez. Valdano lo presentó como ejemplo de eficacia extrema: un delantero que simplificaba lo difícil porque entrenaba más que nadie.

La enseñanza fue clara: el talento no debe seleccionarse por afinidad personal ni comodidad, sino por competencia para resolver.

Valdano recordó incluso su etapa como entrenador del Real Madrid, cuando buscaba jóvenes con una virtud sobresaliente, aun si arrastraban defectos de formación o conducta.

Su tesis fue que una organización necesita identificar qué sabe hacer de manera extraordinaria cada integrante y luego darle confianza para desarrollarlo. En esa lógica, el talento no florece en ambientes de temor, sino en estructuras donde se corrige, se acompaña y se exige.

También definió al equipo con una frase de fondo competitivo: todos deben sentirse importantes. No basta con tener estrellas; un plantel se fortalece cuando cada integrante entiende su función y se reconoce parte del esfuerzo común. En el futbol y en la empresa, esa sensación de pertenencia puede marcar la diferencia en momentos límite.

“La confianza debe aparecer cuando alguien falla, no cuando acierta; ahí se prueba el espesor humano del liderazgo”, dijo Jorge Valdano, exseleccionado argentino.

Competir también es levantarse

La conferencia cerró con el tramo más potente de su relato: cómo transformó un error en aprendizaje. Tras aquella falla ante Bélgica, contó, recibió respaldo emocional de un compañero y trabajó de forma repetida la jugada hasta automatizar una mejor resolución. Días después, en la final contra Alemania, convirtió. El mensaje fue directo: el error puede hundir o educar.

Valdano defiende incluso una idea incómoda para entornos obsesionados con la perfección: equivocarse forma parte del crecimiento. Lo grave no es fallar, sino paralizarse por miedo.

Desde su mirada, el líder no sólo administra victorias; se prueba cuando debe devolver confianza a quien quedó expuesto.

Así, en una convención de banqueros, Jorge Valdano llevó al centro una lógica de vestidor: competir exige carácter, el talento necesita conducción y la autoridad se confirma cuando el grupo siente que, aun bajo presión, no será abandonado.

En el deporte de alta exigencia, como en cualquier organización, el verdadero liderazgo no se exhibe en la comodidad del triunfo, sino en la reacción frente al error.