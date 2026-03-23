Responde Royal a Greenpeace que desarrollo no está peleado con conservación ambiental

Cancún, QRoo.- Luego de que Greenpeace entregó una carta a Royal Caribbean pidiéndole que se abstenga de seguir adelante con su parque acuático Perfect Day al sur de Quintana Roo, la naviera estadounidense le respondió que “el desarrollo y la restauración ambiental no son objetivos mutuamente excluyentes” y que su proyecto contribuirá al “bienestar” de Mahahual.

“Nuestro trabajo en todo el mundo se rige por principios que ponen a las personas y a la naturaleza en el centro. Desde el principio, nuestros planes se han centrado en contribuciones significativas y tangibles al bienestar y al futuro de Mahahual. Estas incluyen nuevas infraestructuras críticas diseñadas para fortalecer la protección ambiental y la resiliencia de la comunidad”, se lee en el texto de respuesta firmado por Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean.

Entre las “mejoras” que enlista Royal Caribbean para Mahahual mencionan la restauración y conservación de 45 hectáreas de manglares, que se mantienen como un área natural sin urbanizar para proteger los ecosistemas locales.

Adelantan la construcción de una planta de gestión de residuos sólidos —la primera de la región—, así como una planta de tratamiento de aguas residuales de última generación para garantizar altos estándares de protección del agua.

También refieren la implementación de tecnologías ambientales avanzadas y autosuficientes para la gestión del agua y residuos, lo cual, aseguran, garantiza que la operación de su parque Perfect Day no supongan una carga para la infraestructura local.

Por último mencionan que aplicarán medidas de mitigación a largo plazo contra el sargazo, diseñadas para prevenir su acumulación en la costa, proteger los ecosistemas costeros y garantizar un acceso seguro durante todo el año para la comunidad y los visitantes.

“Damos la bienvenida al diálogo basado en datos, la responsabilidad compartida y un compromiso colectivo hacia un futuro en el que la naturaleza se preserva, las comunidades prosperen y el turismo enriquezca los lugares que amamos”, concluye el texto.

De acuerdo con la carta previa entregada por Greenpeace en las oficinas de Royal Caribbean en CDMX, la naviera estadounidense pretende convertir a Quintana Roo, en su principal destino de inversión en tierra en nuestro país mediante dos proyectos que demarcan un prototipo de turismo con pocos beneficios comunitarios y presiones insostenibles sobre los territorios y ecosistemas vitales como el manglar.

“Queremos decirle a los directivos que tienen la oportunidad de proteger integralmente la biodiversidad en Mahahual. Pedimos que se retire el Proyecto Perfect Day de Mahahual y dirija esa inversión hacia planes que de verdad puedan garantizar la protección de la Selva Maya”, expone la organización en su carta a la compañía estadounidense.