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Precio del crudo Brent supera otra vez los 100 dólares por barril al inicio de la jornada en Asia

En tanto, el West Texas Intermediate, referente del mercado estadounidense, se disparó 3.5%, hasta los 91.20 dólares.

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Foto EE:Archivo

AFP

El precio del petróleo Brent volvió a superar los 100 dólares por barril (tiempo local), un día después de caer más de un 10% como reacción a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de posponer nuevos ataques contra Irán tras unas "muy buenas" conversaciones.

En las primeras operaciones asiáticas del 24 de marzo, el Brent del mar del Norte, referencia internacional, subió un 2.9%, hasta los 102.84 dólares.

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En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, se disparó 3.5%, hasta los 91.20 dólares.

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