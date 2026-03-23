Baseball Champions League entra a fase de posicionamiento

Hablar de una Champions League de beisbol todavía provoca que más de una persona levante la ceja, dado que ese nombre está ampliamente familiarizado con el futbol.

Pero la Baseball Champions League (BCL) ya es una realidad dentro de la cartera de productos de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC). Está proyectada para celebrarse anualmente en tres continentes y consolidarse como marca, a más tardar, en 2029.

“Creo que va a ser un proyecto que tenga relevancia mundial, pero hay que dejar que el tiempo hable por sí solo con los resultados y esperaría que en los siguientes dos o tres años se esté consolidando”, afirmó Horacio De la Vega, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), en la última conferencia previa a la BCL Américas 2026.

El estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México albergará la BCL Américas 2026 con cinco equipos: Diablos Rojos (México), Dantos (Nicaragua), Cocodrilos de Matanzas (Cuba), Kane County Cougars (Estados Unidos) y CTBC Brothers (Taiwán).

El torneo se disputará del 24 al 29 de marzo con formato todos contra todos (round-robin), siendo los dos mejores de la clasificación quienes avancen a la final. La bolsa económica total, según una fuente oficial, superará los 200,000 dólares.

La BCL tuvo una edición piloto en 2023. Se disputó en Mérida, Yucatán, con cuatro equipos y el campeón fue Fargo-Moorhead RedHawks de Estados Unidos.

Pero para los organizadores la primera edición oficial fue la de 2025 también en el estadio Alfredo Harp Helú, que vio a Diablos Rojos del México quedarse con el título.

Por ende, consideran que 2026 será el segundo registro oficial. Al ser un producto tan joven, el principal objetivo de esta edición es el posicionamiento.

“Como todo proyecto, requiere su propio crecimiento y evolución”, reiteró De la Vega, integrante del comité organizador debido a que México es el país sede.

“En un proyecto nuevo lo primero que queremos es la penetración y conocimiento de este tipo de torneos. Se está transmitiendo por ESPN en México pero tenemos también un montón de televisoras a nivel internacional incluyendo a Taiwán. Diría que el objetivo principal es seguir generando posicionamiento del torneo y conocimiento del mismo”.

Expansión continental

La ambición de la BCL es tener al menos cuatro torneos de forma constante: América, Europa, Asia y una versión global que incluya a los campeones de dichas regiones y al de Japón.

El plazo para concretar ese cuarteto es 2030. América fue el primero, mientras que Europa debutará su BCL este 2026 y se estima que Asia la inicie entre 2027 y 2028.

“En Europa es un poco diferente, será primero la etapa de grupos en mayo y las finales en septiembre. Las sedes de los grupos son Alemania y Países Bajos. La de Asia, esperemos que la podamos empezar el próximo año y sería adelantarnos, porque el plan está en que todavía faltan dos años, pero estamos trabajando muy fuerte y pudiera existir la posibilidad de arrancar el próximo año”, explicó a El Economista, Guillermo Ramírez, comisionado de la BCL.

Un salto importante para esta visión es que la BCL Américas 2026 incluye a un equipo de Asia, CTBC Brothers, el equipo más ganador de la Liga de Beisbol Profesional de China (CPBL). Es la primera inserción de un club que no pertenece al continente americano.

“Agradezco el esfuerzo de la WBSC, que son los que ponen el pie en el acelerador para que se lleven a cabo la BCL en Europa y Asia, aunque lo que hemos hecho ahora con los Brothers es ir juntando a este gran mercado. Asia es sumamente potente para el beisbol, particularmente por Taiwán, Corea y Japón. En Australia también se juega buen beisbol. Creo que hemos empezado con el pie derecho invitando a los Brothers y dejando claro cuál es el nivel competitivo que queremos”, recalcó Horacio De la Vega.

Por ahora, añadió Guillermo Ramírez, la BCL Américas se mantendrá con seis equipos. En esta edición estaba contemplado Venezuela, pero se bajó por motivos geopolíticos. Corea del Sur también estuvo en conversaciones, aunque no empató en tiempos por darle prioridad al Clásico Mundial (WBC).

El comisionado enfatizó que el efecto internacional del beisbol en esta región, con la Serie del Caribe y Clásico Mundial entre febrero y marzo, es otro incentivo para consolidar a la BCL en 2026.

“El momento es clave desde que vimos la programación el año anterior, con una agenda muy apretada porque terminaba el Clásico y luego empezábamos nosotros. Internacionalizar el torneo con Europa nos está ayudando bastante, hoy tenemos solicitudes de televisoras de allá que quieren seguir el torneo porque saben que eventualmente va a haber un cruce y tener a los Brothers también nos va a ayudar con el mercado asiático. Consideramos que es el momento exacto y esperamos que así lo sienta la afición, que empiece a adoptar el torneo porque definitivamente necesitamos mucho de ellos”.

Calendario completo de Baseball Champions League Américas 2026

(Todos los partidos serán en el estadio Alfredo Harp Helú; horarios del centro de México)

Martes 24 de marzo

Dantos (Nicaragua) vs Brothers (Taiwán) – 10:00hrs.

Ceremonia de apertura – 18:00hrs.

Diablos (México) vs Cougars (Estados Unidos) – 19:00hrs.

Miércoles 25 de marzo

Brothers (Taiwán) vs Cocodrilos (Cuba) – 10:00hrs.

Diablos (México) vs Dantos (Nicaragua) – 19:00hrs.

Jueves 26 de marzo

Brothers (Taiwán) vs Cougars (Estados Unidos) – 10:00hrs.

Dantos (Nicaragua) vs Cocodrilos (Cuba) – 19:00hrs.

Viernes 27 de marzo

Cougars (Estados Unidos) vs Cocodrilos (Cuba) – 10:00hrs.

Diablos (México) vs Brothers (Taiwán) – 19:00hrs.

Sábado 28 de marzo

Dantos (Nicaragua) vs Cougars (Estados Unidos) – 10:00hrs.

Diablos (México) vs Cocodrilos (Cuba) – 19:00hrs.

Domingo 29 de marzo