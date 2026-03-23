Nestlé México invertirá 455 millones de dólares en el Estado de México

Nestlé México, filial de la multinacional suiza de alimentos y bebidas Nestlé, invertirá 180 millones de dólares para la construcción de un Centro de Distribución (CEDIS) en la zona de Zumpango, Estado de México.

Estos recursos se sumarán a los 275 millones de dólares previamente comprometidos, con lo que se alcanzará una inversión total de 455 millones de dólares en la entidad mexiquense.

Durante el anuncio realizado en la Fábrica de Cafés y Culinarios en Toluca a lado de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, el presidente ejecutivo de la compañía, Fausto Costa, informó que las obras comenzarán de inmediato, luego de la firma de un acuerdo con gobierno estatal.

“Vamos a arrancar las obras prontamente, después de la firma de este acuerdo y de este compromiso mutuo con el apoyo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, seguir impulsando inversiones en el estado”, dio a conocer el presidente ejecutivo de Nestlé México, Fausto Costa.

Agregó que el nuevo centro logístico tendrá una capacidad de casi 90,000 posiciones de pallets. “¿Ustedes pueden imaginar la dimensión que tiene, un centro de distribución de este tamaño?”, expresó.

La inversión en el CEDIS se suma a otros 275 millones de dólares que la empresa destinará en el Estado de México como parte de su plan de inversión nacional de 1,000 millones de dólares para el periodo 2025–2027, anunciado en enero del 2025 ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicha inversión se destinará a la instalación de nuevas líneas de producción, a la automatización de procesos y a la implementación de mejoras en eficiencia energética e hídrica en las tres plantas productivas que la multinacional suiza tiene en el Estado de México.

Fausto Costa manifestó que el fortalecimiento de las operaciones de la compañía en el Estado de México impulsará el desarrollo económico, generará empleos y consolidará a la entidad como un centro estratégico de producción y exportación.

Durante el anuncio de inversión, el directivo destacó que México es uno de los países más importantes para Nestlé, ya que ocupa el cuarto lugar en relevancia y el segundo en inversión a nivel global, lo que refleja la confianza de la compañía en el país y su apuesta por el crecimiento y el desarrollo local.

“Somos la décima segunda economía global, pero la cuarta dentro del mundo Nestlé. Otro punto muy importante es que somos el segundo país a nivel global en inversión, trayendo nuevas tecnologías, expandiendo capacidad productiva, buscando generar empleos dignos y bienestar a toda la población mexicana”, acotó.

Durante el evento, la gobernadora del Estado de México confió en que esta inversión incrementará el potencial de la planta en Toluca para producir su café, chocolates, así como la gran variedad de productos presentes en el 99% de los hogares mexiquenses.

En el Estado de México, Nestlé cuenta con 2,970 colaboradores y tres plantas de producción. En Cuautitlán produce alimentos para mascotas; en Toluca elabora cafés, productos culinarios y chocolates; y en Tultitlán se enfoca a snacks saludables. Además, opera tres centros de distribución.

La compañía global está por cumplir 160 años y recientemente celebró su 95 aniversario en México.