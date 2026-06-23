Trump entregará el trofeo de la final del Mundial 2026: Infantino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará presente para entregar el trofeo de la final del Mundial el 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, anunció el martes el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

El máximo responsable del fútbol mundial ha forjado una relación cada vez más cordial con Trump, y en diciembre le concedió la primera edición del Premio de la Paz de la FIFA, creado por él mismo.

"Estaremos junto al presidente disfrutando de la final y, por supuesto, entregando juntos el trofeo al ganador", dijo Infantino en el programa de televisión "Fox and Friends".

La FIFA indicó que no tenía nada que añadir más allá de las declaraciones de Infantino.

Trump fue recibido con abucheos y vítores cuando entregó el trofeo al Chelsea, campeón del Mundial de Clubes el año pasado, y se situó en medio del equipo durante la celebración, lo que desconcertó a algunos jugadores, en el mismo estadio de East Rutherford, Nueva Jersey.

Desde entonces, ha asistido a la final masculina del Abierto de Estados Unidos de tenis, a la Ryder Cup de golf y a las finales de la NBA en la región metropolitana de Nueva York, donde vivió.

La Copa del Mundo se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México.