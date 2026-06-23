Ley Seca en CDMX por México vs. Chequia: Estas colonias suspenderán venta de alcohol este 24 de junio

La Ciudad de México aplicará Ley Seca este miércoles 24 de junio en diversas zonas del Centro Histórico y la alcaldía Cuauhtémoc con motivo del partido entre México y Chequia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y busca prevenir incidentes relacionados con las concentraciones masivas de aficionados que se esperan durante la jornada mundialista.

¿Cuándo entrará en vigor la Ley Seca?

La restricción comenzará a las 15:00 horas del miércoles 24 de junio y concluirá a las 07:00 horas del jueves 25 de junio. Durante ese periodo quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones para consumo fuera de los establecimientos autorizados.

¿En qué zonas aplicará la restricción?

La prohibición abarcará el Perímetro A del Centro Histórico, donde se encuentra instalado el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino, así como las colonias:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

Las autoridades precisaron que la medida afectará principalmente a tiendas de conveniencia, abarrotes, supermercados y otros establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas en envase cerrado para llevar.

Mundial 2026 y festejos masivos, entre las razones

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México argumentó que la capital, como una de las sedes oficiales del Mundial 2026, registra una importante afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, así como concentraciones masivas en espacios públicos.

Además, la decisión se tomó después de los festejos por la victoria de México frente a Corea del Sur, que dejaron más de 40 toneladas de basura en Paseo de la Reforma y zonas aledañas.

¿Qué establecimientos podrán vender alcohol?

La restricción no aplicará para los establecimientos con giro de impacto vecinal que ofrezcan bebidas alcohólicas en copeo acompañadas de alimentos y dentro de sus instalaciones.

Entre los negocios exentos se encuentran:

Restaurantes

Salones de fiestas

Hoteles y establecimientos de hospedaje

Clubes privados

Salas de cine

Teatros

Auditorios

Las autoridades subrayaron que la venta de alcohol en envase cerrado para consumo fuera de estos establecimientos permanecerá suspendida durante toda la vigencia de la medida.

Multas por incumplir la Ley Seca

El acuerdo establece que cualquier persona o negocio que incumpla la disposición será remitido al Juzgado Cívico correspondiente para la aplicación de las sanciones previstas en la legislación local.

De acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, las multas para los establecimientos que violen la Ley Seca pueden ir de 41,175 hasta 293,275 pesos.