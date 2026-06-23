AT&T alcanza 9 millones de líneas registradas ante el "apagón" telefónico de la CRT

A siete días del límite regulatorio establecido por la CRT, AT&T informó haber alcanzado un total de 9 millones de números celulares registrados en el país.

El anuncio convierte a la firma en la primera industria de telecomunicaciones en hacer públicos sus avances de cara al vencimiento del próximo 30 de junio.

La cifra significaría que AT&T ha logrado asociar 4 millones 858,259 números de pospago y 4 millones 180,785 líneas de prepago, al 13 de junio pasado.

De esta manera, AT&T habría conseguido validaciones que sumarian un total 9 millones 39,044 números celulares hasta el martes pasado, pero, sobre todo, es la primera empresa del sector que divulga sus números ante los cuentagotas de información al respecto que salen del regulador.

Esta es la marca con la que AT&T llega este martes 23 de junio, a siete días de que venza el plazo fijado por la CRT como último día para que los mexicanos asocien su línea telefónica con su identidad.

"Nosotros vamos de forma ordenada y confiable con el registro, poniendo en el centro el interés de nuestros clientes, protegiendo su seguridad y su información", dijo Gabriel Contreras Saldívar, vicepresidente regulatorio y de asuntos externos de AT&T México.

“Invitamos a los usuarios a que vinculen su línea como lo establece la Ley. Es tarea de todos contribuir a que México sea un lugar más seguro”, dijo Contreras.

La compañía indicó que también trabaja en asociar la identidad de los nuevos usuarios que capta diario en el mercado.

AT&T, por ejemplo, crece sus captaciones en un promedio del 4.2% trimestre a trimestre y así ha sido en los últimos cinco trimestres.

AT&T tenía en marzo pasado un total de 24 millones 103,000 consumidores en México, entre los segmentos de pospago y prepago, el 30 de junio próximo.

La empresa contó que las líneas telefónicas no vinculadas al 1 de julio quedarán desactivadas una vez que concluya la vigencia del saldo que el usuario haya comprado previamente, por ejemplo, a 30 días.

En tanto, la línea irá al “reciclaje de números” después de 90 días que el operador, en este caso AT&T, deja de considerarlos como “líneas activas”.

A una semana de lo que en la industria ya califican como un apagón o un “big bang” de líneas no registradas, la CRT mantiene en la incertidumbre la posibilidad de extender 120 días el registro telefónico obligatorio.

Aunque más de 61 millones de líneas ya fueron vinculadas a una identidad, el proceso apenas cubre alrededor del 42% del mercado móvil y deja pendientes más de 83 millones de números, mientras se acerca la fecha límite del 30 de junio.

Gabriel Contreras informó que a AT&T no ha llegado todavía alguna notificación que ampare a un usuario de no validar su número telefónico. Si fuera el caso, se atenderá esa orden.

Mientras, confió en que los últimos días del plazo legal podrían aumentar las vinculaciones:

“El proceso de vinculación requiere siempre la participación de los usuarios de las líneas telefónicas; no es posible llevarlo a cabo sin ellos”.