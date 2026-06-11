Aficionado extranjero sufre infarto en el Azteca previo al partido inaugural del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 registró un incidente médico de consideración antes del partido entre México y Sudáfrica, luego de que un aficionado extranjero sufriera un infarto al interior del Estadio Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de la corporación, en coordinación con los servicios médicos privados instalados en el inmueble, atendieron al hombre y coordinaron su traslado a un hospital para recibir atención especializada.

De acuerdo con la dependencia capitalina, el aficionado fue estabilizado y su estado de salud se reporta favorable.

"Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable", informó la corporación.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad ni la nacionalidad del aficionado que sufrió el infarto.

Antecedente reciente en el estadio

El incidente ocurre apenas unos meses después de otro hecho que marcó la reapertura del estadio rumbo al Mundial.

El 28 de marzo, durante el partido amistoso entre México y Portugal, un aficionado perdió la vida tras caer desde la zona de palcos del inmueble. De acuerdo con el reporte de la SSC, el hombre presuntamente intentó descender entre niveles por la parte exterior de la estructura y cayó hasta la planta baja.

Aunque personal médico acudió de inmediato para auxiliarlo, las lesiones sufridas provocaron su fallecimiento en el lugar.

Jornada marcada por operativos y protestas

El incidente ocurrió en una jornada de alta tensión logística y de seguridad en los alrededores del estadio, donde desde temprana hora se desplegó un amplio operativo con elementos de la SSC, personal de emergencia y cuerpos de protección civil ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Miles de aficionados acudieron al inmueble para presenciar el partido inaugural, mientras que en distintos puntos de la capital se desarrollaban movilizaciones convocadas por integrantes de la CNTE, colectivos de familiares de personas desaparecidas, estudiantes y otras organizaciones sociales.

Las protestas también alcanzaron las inmediaciones del estadio. Durante el encuentro, un grupo de manifestantes protagonizó enfrentamientos con elementos policiacos luego de retirar algunas de las vallas colocadas en el perímetro de seguridad.

Según reportes de la agencia AFP, algunos inconformes intercambiaron golpes con policías, dañaron vehículos oficiales y obligaron a reforzar el dispositivo de seguridad en la zona. En algunos momentos, los agentes utilizaron gases para intentar dispersar a los participantes, mientras policías montados realizaban labores de contención.