El Mundial de fútbol aportará 4 décimas al PIB global y 6 décimas al de EU: Bank of America

El Mundial de fútbol aportará cuatro décimas al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y seis décimas al PIB de Estados Unidos, según un informe de Bank Of America (BofA) publicado este jueves.

Así, los analistas esperan un impacto "significativo" por parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comienza este jueves y que se celebra en EU, México y Canadá.

De hecho, apunta que es posible que ya se hayan visto algunos de los efectos positivos en el informe de empleo de mayo y afirma que "el torneo es otro impulso para la economía estadounidense y otra razón para esperar que la inflación sea más persistente a corto plazo".

Bank of America, patrocinador bancario oficial del Mundial de Fútbol 2026, ha anunciado este jueves el lanzamiento de una iniciativa internacional que aspira a beneficiar a más de 10,000 jóvenes en 14 países -entre ellos, España- para finales de 2028, a través de alianzas con organizaciones consolidadas de deporte para el desarrollo.

El programa, denominado 'Sports with Us' y que contará con la implicación del exfutbolista David Beckham, apoyará a jóvenes de entre 11 y 24 años de comunidades desfavorecidas o marginadas, combinando el deporte con formación en liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, bienestar y educación financiera, bajo el objetivo de impulsar su desarrollo personal y profesional.

"Tenemos la oportunidad de generar un impacto que perdure mucho más allá del pitido final. Esta iniciativa aprovecha el poder del deporte para ayudar a los jóvenes, independientemente de su origen, a desarrollar habilidades, confianza y resiliencia", ha afirmado el presidente de la División Internacional de Bank of America, Bernard Mensah.

"El fútbol me ha brindado oportunidades con las que solo podía soñar y he visto lo poderoso que puede ser para fomentar la confianza, la resiliencia y un sentido de propósito en los jóvenes", ha declarado Beckham, quien destaca que el programa "se centra en la persona en su totalidad, no solo en el juego, sino también en las habilidades y el apoyo que los jóvenes necesitan para forjar su futuro".