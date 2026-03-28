México vs. Portugal: muere aficionado tras caer en zona de palcos durante reapertura del Estadio Azteca

La jornada que marcaba el regreso del futbol al Estadio Azteca rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vio empañada por un hecho trágico.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un aficionado perdió la vida tras sufrir una caída en la zona de palcos del inmueble durante el partido entre la Selección Nacional de México y Portugal.

Qué ocurrió dentro del estadio

Según el reporte oficial, el hombre, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, intentó descender del segundo al primer nivel brincando por la parte externa de la estructura.

En ese intento, cayó hasta la planta baja.

Personal médico del estadio acudió de inmediato para brindarle atención; sin embargo, las lesiones fueron de tal gravedad que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Autoridades ya investigan el caso

La SSC informó que del hecho se dio aviso a las autoridades correspondientes, por lo que se inició el proceso para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, la información se mantiene en desarrollo y no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la persona.

Operativo reforzado en un evento de alta afluencia

El incidente ocurrió en el marco de un amplio despliegue de seguridad implementado por el Gobierno capitalino, con motivo del partido y la reapertura del estadio.

Desde horas antes, miles de aficionados comenzaron a llegar al inmueble mediante transporte público, debido a las restricciones vehiculares en la zona.

Elementos de seguridad se desplegaron tanto en los puntos de traslado como en el interior del recinto y en el Zócalo de la Ciudad de México, donde también se instaló una pantalla gigante para seguir el encuentro.