El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya “está pensando” contar con un equipo de seguridad, y no sólo con la ayundantia.

“Ya lo estoy pensando. Ya lo estoy viendo. Me cuida la gente. Vengo diciendo que el que lucha por la gente no tiene nada que temer”, dijo Obrador en una entrevista en Milenio Televisión.

El próximo mandatario confirmó que su esposa, Beatriz Gutiérrez, le ha solicitado que cuente con un equipo de seguridad que le garantice la integridad del próximo Jefe de Estado.

Sin embargo, López Obrador reiteró que no desea tener escoltas que le quiten su autenticidad.

“Ya era insoportable lo del Estado Mayor Presidencial: 80,000 elementos para cuidar al Presidente. Mucha prepotencia, este es otro país.

“Pero es importante acabar con la prepotencia, la fantochería; muchas veces traen escoltas para sentirse importantes. Ridículos”, afirmó.

“Y lo mismo en el caso del avión presidencial y de todos los aviones helicópteros. No voy a vivir en Los Pinos. A lo mejor a Palacio Nacional no, porque resulta que el Palacio ya tiene ocupación, hay hasta una escuela, y la idea era tener ahí un departamento, un espacio pequeño, pero de todas maneras estamos pensando mejor en una casa cercana, no residencia, una casa normal de interés medio. No tengo nada con los que viven en residencia”, aseveró.

López Obrador dijo garantizar que una vez que asuma la Presidencia el 1 de diciembre, “no me voy a marear, voy a mantener mi autenticidad. Pido sabiduría y humildad”.

Aseveró que para estar saludable, “me cuido, tomo mis pastillas, como bien y hago ejercicio”.

Ante quienes han expresado críticas a sus últimas decisiones, Andrés Manuel López Obrador afirmó que es porque aún no es Presidente; “una vez que lleguemos al gobierno, se van a ir conviniendo más”, dijo.

Finalmente, Obrador dijo que no aspira a utilizar la figura de la revocación de mandato, como instrumento para promover su reelección en 2024.