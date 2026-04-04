Querétaro capta 10 inversiones en el primer trimestre del 2026

Querétaro, Qro. Durante el primer trimestre del año se concretaron 10 inversiones por 8,131 millones de pesos en el estado, lo que representa 3,479 empleos en el mediano plazo, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

Son proyectos relacionados con la industria aeronáutica, de alimentos y bebidas, automotriz y energética, informó este sábado la dependencia estatal.

Se trata de inversiones tanto nacionales como extranjeras, de España, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Francia, de acuerdo con el titular de la Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero.

De forma paralela, la secretaría cuenta con una cartera de 46 proyectos que, en caso de concretarse, representarían inversiones por 78,967 millones de pesos y alrededor de 10,000 puestos de trabajo. De ellos, 25 son nuevas inversiones y 21 son planes de ampliación.

“La entidad se consolida como uno de los destinos más atractivos para la inversión internacional y nacional, gracias a su competitividad, capital humano especializado y una estrategia clara de desarrollo orientada a la innovación y a la diversificación productiva”, destacó la secretaría en un comunicado de prensa.

Las inversiones en cartera corresponden a las industrias automotriz, aeronáutica, de tecnologías de la información, etcétera. Y son capitales de Estados Unidos, China, Alemania, Canadá, Corea, Francia, Suiza y México.