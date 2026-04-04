Medio Oriente: ¿Qué ha sucedido en la guerra?

Ha más de un mes de que comenzó la guerra en Medio Oriente, estos son los últimos acontecimientos:

Mando militar iraní rechaza nuevo ultimátum de Trump

El mando militar de Irán rechazó el sábado la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la infraestructura vital del país si no acepta un acuerdo en 48 horas para abrir el estratégico estrecho de Ormuz.

El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como "una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida". Y agregó que "se les abrirán las puertas del infierno".

Cinco muertos en Irán por ataque a planta petroquímica

Cinco personas murieron y 170 resultaron heridas en ataques aéreos israelíes y estadounidenses contra una planta petroquímica en el suroeste de Irán.

"Cinco personas murieron en el ataque perpetrado por los enemigos estadounidenses-sionistas contra empresas ubicadas en la zona económica especial petroquímica de Mahshahr", en la provincia de Juzestán, declaró a la agencia de noticias iraní ISNA el vicegobernador de la región, Valiollah Hayati.

Irán autoriza a barcos iraquíes a cruzar el estrecho de Ormuz

Irán anunció el sábado que los barcos iraquíes pueden cruzar el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica prácticamente bloqueada por completo por Teherán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a fines de febrero.

Ataque en el sur de Líbano: mueren dos niñas y un soldado israelí

Dos niñas pequeñas murieron en un pueblo vecino de Nabatiye, la principal ciudad del sur del país, a causa de un ataque israelí que también dejó 22 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

El ejército israelí, por su parte, anunció la muerte de uno de sus soldados, fallecido "en combate" y eleva a 11 el número de soldados israelíes muertos en el sur del Líbano desde la reanudación de las hostilidades con Hezbolá, el 2 de marzo.

Giorgia Meloni concluye su gira por el Golfo

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue recibida en Emiratos Árabes Unidos por el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, tras haberse reunido con el emir de Catar en Doha, en una gira centrada en el cese de las hostilidades, estrecho de Ormuz y la crisis energética.

Disparos de misiles iraníes: 5 heridos en Israel

Cinco personas resultaron ligeramente heridas en Tel Aviv y en el centro de Israel, según los servicios de emergencia. Desde medianoche, se han lanzado siete salvas de misiles desde Irán contra Israel.

África, posible víctima colateral de la guerra

La guerra "presenta un riesgo grave" para África, donde podría elevar enormemente el costo de la vida, advierten la Unión Africana (UA), el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y varias instituciones de la ONU.

Trump amenaza a Irán con desatar un "infierno" y da nuevo ultimátum sobre Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Irán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz o se enfrentará a un "infierno".

"Recuerden cuando le di a Irán diez días para CERRAR UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ. El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", escribió Trump en Truth Social, en referencia a su ultimátum emitido el 26 de marzo.

Washington anuncia la detención de familiares del exgeneral iraní Soleimani

El Departamento de Estado estadounidense anunció que había detenido en Estados Unidos a la sobrina y la sobrina nieta del general iraní Qasem Soleimani, muerto en 2020 en un ataque con dron ordenado por Donald Trump.

Rusia evacúa a 198 trabajadores de la planta nuclear iraní de Bushehr tras un ataque

Rusia comenzó la evacuación de 198 empleados de la central nuclear de Bushehr, en Irán, tras un nuevo ataque el sábado, "firmemente" condenado por Moscú, que exige el cese "inmediato" de los ataques "contra las instalaciones nucleares iraníes".

Este ataque estadounidenseisraelí alcanzó la zona de la central nuclear de Bushehr, causando la muerte de un agente de seguridad pero sin dañar las instalaciones, informó un medio estatal iraní.