Policía británica detiene en un juzgado a cuarto sospechoso por ataque a ambulancias judías

La ⁠policía británica detuvo a una cuarta persona en relación con un incendio provocado contra ambulancias ⁠de la comunidad judía; la detención tuvo lugar en un tribunal de Londres donde comparecían tres hombres ya imputados en el caso, informaron el sábado los fiscales.

Hamza Iqbal, de 20 años, Rehan Khan, ⁠de 19, y un joven de ⁠17 años cuyo nombre no puede revelarse por motivos legales, están acusados de incendiar cuatro ambulancias pertenecientes al servicio de emergencias voluntario judío Hatzola el 23 de marzo, mientras estaban aparcadas cerca de una sinagoga en la zona de Golders Green, al norte de Londres.

El primer ministro Keir Starmer calificó el incidente en su momento como un "ataque incendiario antisemita profundamente impactante".

Cuatro personas realizaron el ataque, según fiscalía

La página web SITE Intelligence informó que un colectivo militante multinacional alineado con Irán, denominado Movimiento Islámico del Pueblo de la Mano Derecha, había reivindicado la autoría del incidente.

Según la web, el grupo habría estado detrás de incendios similares en Europa.

Agentes antiterroristas dirigen la investigación en Reino Unido, pero, por el momento, el incidente no se está tratando como un acto terrorista.

Un fiscal del Servicio de la Fiscalía de la Corona ha dicho que la policía cree que cuatro personas participaron en el ataque, y que una cuarta persona fue detenida el sábado por la mañana en el marco de la investigación en curso.

La Policía Metropolitana informó que el cuarto sospechoso era un hombre de 19 años que había sido detenido por los agentes en el tribunal mientras asistía a la audiencia, después de que estos lo reconocieran como vinculado al ataque. Fue detenido como sospechoso de incendio provocado con intención de poner en peligro ⁠la vida y puesto bajo custodia.

Tres hombres han sido ⁠acusados de incendio provocado con intención de ⁠causar daños materiales y de actuar con imprudencia temeraria respecto al peligro para la vida. Dos son ciudadanos británicos, ⁠mientras que el tercero tiene doble nacionalidad británica y pakistaní.

Los tres quedaron en prisión preventiva, y se ordenó que el joven de 17 años fuera recluido en un centro de detención juvenil.

Hatzola es un servicio de emergencia voluntario sin ánimo de lucro que colabora con el Servicio Nacional de Salud británico y atiende principalmente a la comunidad judía ortodoxa.

El Cuerpo de Bomberos de Londres informó que las explosiones de los cilindros de los vehículos destrozaron las ventanas cercanas, pero no hubo heridos.

Los ataques contra personas y ⁠objetivos judíos han aumentado en Gran Bretaña desde el asalto de Hamás a Israel en octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, según la policía y grupos comunitarios.