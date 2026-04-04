Zelenski y Erdogan se reúnen en Estambul, acuerdan mayor cooperación en materia de seguridad

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció una mayor cooperación en materia ⁠de seguridad con Turquía tras reunirse con su homólogo Tayyip Erdogan en Estambul el sábado, en un momento en que Kiev busca aprovechar su experiencia en tiempos de guerra en la escena internacional.

Zelenski dijo ⁠que había acordado "nuevas medidas" de cooperación en ⁠materia de seguridad con el presidente turco y que los equipos ultimarían los detalles en breve.

"Esto se aplica sobre todo a los ámbitos en los que podemos apoyar a Turquía: conocimientos, tecnología y experiencia", escribió en Telegram.

Erdogan comunicó a Zelenski que Turquía seguiría apoyando las negociaciones entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra, informó la presidencia turca.

Zelenski afirmó que ambos líderes habían debatido oportunidades de cooperación en proyectos conjuntos de infraestructura de gas y en el desarrollo conjunto de yacimientos de gas.

Turquía quiere seguridad marítima en el Mar Negro

Turquía, miembro de la OTAN que se ha mantenido cercana a ambas partes, acogió las primeras conversaciones de paz al inicio de la guerra en 2022, las únicas de este tipo hasta el año pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva iniciativa para poner fin a los combates.

En la reunión del sábado en Estambul, Erdogan le dijo a Zelenski que Turquía concede gran importancia a la seguridad marítima en el mar Negro y que la seguridad del suministro energético es crucial, informó la presidencia.

La semana pasada, un dron marítimo atacó un petrolero que había zarpado de Rusia, provocando una explosión en el mar Negro cerca del estrecho del Bósforo, en Estambul, lo que suscitó la condena de Turquía. ⁠Fue uno de los varios incidentes ocurridos en los últimos ⁠meses en los que se vieron ⁠implicados buques sancionados por Occidente que se dirigían a puertos rusos del mar Negro o partían de ellos.

Ucrania ha ⁠firmado recientemente acuerdos de cooperación en materia de seguridad con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y afirma que está en conversaciones con varios otros Estados de Oriente Medio sobre acuerdos similares.

Tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, Ucrania ha tratado de aprovechar la experiencia en la lucha contra los drones adquirida durante su guerra de cuatro años contra Rusia.

Moscú lleva mucho tiempo utilizando drones de diseño iraní para atacar Ucrania desde su invasión en febrero de 2022.

El portavoz ⁠de Zelenski comunicó a los periodistas que el presidente ucraniano se reuniría con el patriarca Bartolomé, el clérigo de mayor rango de la Iglesia Ortodoxa.