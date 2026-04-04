Desconexión del trabajo: Sólo 4 de cada 10 personas en México lo logran

La capacidad de desconectarse del trabajo durante las vacaciones varía de forma importante entre países de América Latina, y México se posiciona entre los niveles más bajos.

De acuerdo con datos de Rankmi, sólo 40% de las personas en México logra desconectarse completamente, lo que implica que 6 de cada 10 siguen vinculadas laboralmente incluso en periodos de descanso. Este dato evidencia una cultura laboral donde la separación entre vida personal y trabajo sigue siendo limitada.

En contraste, otros países de la región muestran mejores resultados. Chile lidera con 72%, seguido por Colombia con 69%, lo que indica una mayor capacidad de establecer límites durante las vacaciones. Perú también supera a México con 52%, aunque con una diferencia menos pronunciada.

La brecha es relevante: entre México y Chile hay una diferencia de más de 30 puntos porcentuales, lo que sugiere diferencias estructurales en prácticas laborales, expectativas organizacionales y cultura de descanso.

Este fenómeno puede estar asociado a factores como la alta disponibilidad laboral, la presión por resultados, el uso constante de dispositivos digitales y, en algunos casos, la falta de políticas claras de desconexión en las empresas.

Más allá del bienestar individual, la incapacidad de desconectarse tiene implicaciones en productividad y salud mental. Estudios especializados en materia de trabajo han señalado que el descanso efectivo es clave para el rendimiento sostenido, por lo que estos datos apuntan a un área de oportunidad para organizaciones y políticas laborales en México.

Aunque México tiene niveles relativamente positivos de actividad laboral, la desconexión sigue siendo una deuda pendiente, especialmente frente a otros países latinoamericanos que han avanzado más en este aspecto.