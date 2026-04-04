En abril, 17 filmes mexicanos van a 21 festivales en 12 países

Durante el mes de abril, 17 producciones realizadas por integrantes del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), estarán presentes en 21 festivales en 12 países de América, Europa y Asia, en el marco de su actividad, informó la Secretaría de Cultura.

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, destacó que dichas producciones son resultado de una formación pública que apuesta por incentivar el talento y la libertad artística de las nuevas generaciones.

“Que las obras realizadas en el CCC lleguen a festivales internacionales, lo mismo que a espacios de exhibición en México y el extranjero, confirma la relevancia de una escuela pública que impulsa desde la formación el crecimiento integral del ecosistema cinematográfico y audiovisual”, agregó Curiel de Icaza.

Los cortometrajes "Año de casados", de Pablo Camaro; "Domingo familiar", de Gerardo del Razo, y "Siguiente parada Planeta X", de Efraín Ortiz, se presentan en el Festival de Cine de Estudiantes Sehsüchte en Alemania. Cabe destacar que el año pasado Casa chica, de Lau Charles recibió el premio al Logro artístico sobresaliente en una película de ficción en el mismo encuentro.

En Bélgica, el Brussels Short Film Festival seleccionó el cortometraje "Farmacias", de Martín Montellano. En los últimos tres años dicho encuentro fílmico ha incluido producciones del CCC en su programación y las ha distinguido en dos ocasiones: 2023 y 2025.

En el ámbito documental, "Todas las hojas son del viento", de Andrea Rabasa Jofre, se exhibe en E Tudo Verdade - It's All True, festival del cine documental en Brasil, uno de los principales de encuentros dedicados a dicho género en América Latina.

También, siguen su recorrido internacional largometrajes realizados en el marco del programa Ópera Prima del CCC: "El lugar más pequeño", de Tatiana Huezo, forma parte de la Retrospectiva Clásicos - Ópera Prima FICCI 65 años en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, en Colombia; "Mudanza", de RS Quintanilla, se presenta en el Festival de Cine Iberoamericano de Asunción en Paraguay junto con el cortometraje "Siguiente parada, Planeta X"

En cuanto a estrenos, los cortometrajes: "Párpados, ¿para qué los quiero?", de Diego Padilla; "Remitente", de Mateo Miranda Magis, y "Todos a mi alrededor parecen estar bien", de María del Cueto, se presentan en el Encuentro de estudiantes de cine: Imágenes jóvenes, en la Ciudad de México.

Foto: Especial

Mientras que "Carne", de Adolfo Margulis, lo hace en la Competencia de Cortometraje Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, uno de los más destacados eventos en México, en el que producciones del CCC han recibido 42 premios y reconocimientos.

A nivel internacional, la película "Dante", de Julio Kassack, tiene su estreno mundial en el Festival de Cortometraje de Busan, en Corea del Sur.

Durante abril de 2026, también continúan su recorrido por festivales otras producciones del CCC. 5 pasos (Para una despedida), de Julio César Rubio, participa en el Festival Internacional Audiovisual - FIAFest en Colombia y en el Chicago Latino Film Festival en Estados Unidos y Casa chica tendrá funciones en National School Student Film Festival Aurora en Lituania, la Alternativa Film Festival en Colombia y el Skyline Benidorm Film Festival en España, en el que también se exhibe Levantamuertos, de José Eduardo Castilla Ponce.

Foto: Especial

"Domingo familiar" se presenta también en el New Bedford Film Festival y el Aperture International Student Film Festival en Estados Unidos, el Festival Internazionale Corti da Sogni Antonio Ricci en Italia y el Festival de Cinéma Hispanorama en Francia.

Por otro lado, "Largo camino al amanecer", de Luis Arellano, se exhibe en el Bedford Independent Film Festival en el Reino Unido; "Passarinho", de Natalia García Agraz participa en el Milwaukee Film Festival en Estados Unidos, "Año de casados", en el San Francisco International Film Festival, también en Estados Unidos, y "Siguiente parada, Planeta X" en Grenzland-Filmtage International Film Festival en Alemania.

Las y los creadores de las películas son originarios de Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas y de países como Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Guatemala y Rusia.

Exhibiciones en circuitos culturales

Otras 16 producciones del CCC forman parte de ciclos, muestras y exhibiciones especiales en museos, centros culturales y plazas públicas. Las obras se presentan en espacios y circuitos como los Teatros IMSS y las Casas de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de la Justicia, con funciones en 26 entidades del país, además de Argentina.

Las obras que realiza la comunidad estudiantil continuarán su circulación en festivales, circuitos culturales, plataformas en línea y televisoras públicas, lo que permitirá su difusión entre públicos diversos en México y el extranjero, durante 2026, nuevos títulos verán la luz y se incorporarán a la circulación.