Conagua clausura obras y extracciones ilegales en ríos de Tabasco

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres obras ubicadas en zona federal de manera irregular que extraían ilícitamente materiales pétreos, en los municipios de Centro y Cunduacán, Tabasco.

La dependencia explicó que la decisión se fundamentó con base a la Ley de Aguas Nacionales y con el objetivo de preservar el patrimonio hídrico de la región.

Conagua explicó que en una primera intervención, en el sector Los Sauces, del ejido José María Pino Suárez, municipio de Centro, se detectó la construcción ilegal de estructuras de concreto y acero tipo establos o chiqueros, en una superficie de 114.81 metros cuadrados de zona federal.

La obra fue clausurada e inhabilitada de manera inmediata, debido a que el responsable no contaba con título de concesión para el uso de bienes nacionales ni con permiso de obra para construir en zona federal.

Extracción ilícita de arena en los ríos de Tabasco.Foto EE: Especial

Posteriormente, en la ranchería Lázaro Cárdenas, segunda sección, también en el municipio de Centro, se localizó y clausuró una operación de extracción de arena mediante una draga de succión.

En el sitio se encontraron dos excavadoras y una rampa de acceso construida tras la remoción del material natural del cauce. Para garantizar el cese de la actividad, se colocaron sellos de clausura en la rampa de acceso, la línea de descarga de la draga y los brazos mecánicos de las excavadoras.

Extracción ilícita de arena en los ríos de Tabasco.Foto EE: Especial

Finalmente, en la ranchería Cumuapa, primera sección, municipio de Cunduacán, se ejecutó una tercera clausura, donde se inhabilitó una draga de arrastre que extraía material pétreo y lo almacenaba en afloramientos dentro del cauce, sin contar con los títulos de concesión ni los permisos correspondientes.

Conagua sostuvo que las clausuras -realizadas por personal de inspección de la Subdirección de Administración del Agua- derivan tanto de denuncias ciudadanas como de recorridos estratégicos de supervisión y vigilancia.