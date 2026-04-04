Barcos franceses zarpan para sumarse a una nueva "flotilla" internacional rumbo a Gaza

Una veintena de barcos franceses zarpó el sábado del puerto de Marsella para unirse a una nueva flotilla internacional, que quiere juntar un centenar de embarcaciones, con el objetivo de "romper" el bloqueo israelí y llegar a la Franja de Gaza, constató la AFP.

"¡Gaza, Marsella está contigo!", corearon más de mil personas que acudieron a apoyar la iniciativa de los barcos "Thousand Madleens", nombre de este colectivo en referencia a Madleen Kulab, pescadora profesional de Gaza.

Los barcos, en su mayoría veleros, zarparon bajo una salva de aplausos y cantos para unirse en alta mar a la "Global Sumud Flotilla".

Esta flotilla internacional, de la que la mayoría de los barcos zarpará el 12 de abril desde Barcelona, navegará hacia Gaza en torno al 20 del mismo mes, según indican los organizadores.

Está prevista una escala de una semana en el sur de Italia para una "formación en la no violencia".

"El objetivo es volver a dar visibilidad a Palestina. No se está hablando mucho de ello en este momento, debido al contexto internacional", consideró Manon, que no dio su apellido, miembro de una de las tripulaciones.

Se trata también "de romper el cerco para que los palestinos puedan recibir ayuda humanitaria", resaltó la dueña del barco, con velas que lucen una imponente rama de olivo pintada a mano y el mensaje "Globalize the intifada" ("Mundialicemos la intifada").

En otoño de 2025, una primera flotilla de medio centenar de barcos, compuesta por personalidades políticas y activistas como la sueca Greta Thunberg, fue abordada por la Marina israelí, de manera ilegal según los organizadores y Amnistía Internacional.

Fueron detenidos y expulsados por Israel. La Franja de Gaza, gobernada por Hamás, está sometida a un bloqueo israelí desde 2007.

Israel y el movimiento islamista palestino se acusan mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, tras dos años de guerra.