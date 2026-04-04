Erdogan y Zelenski hablan en Turquía sobre seguridad energética y los esfuerzos de paz con Rusia

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió el sábado en Estambul a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para conversar sobre seguridad energética y marítima, y también sobre los esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia, informó el sábado la presidencia turca.

La visita se produjo un día después de que Erdogan hablara con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien acusó a Ucrania de intentar atacar el gasoducto entre Rusia y Turquía que también abastece a varios países europeos.

Erdogan "subrayó la importancia que Turquía otorga a la seguridad de la navegación en el mar Negro y el carácter crucial de la seguridad del suministro energético", señaló su oficina.

Ambos líderes abordaron las relaciones bilaterales entre Turquía y Ucrania, "los esfuerzos de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y los acontecimientos regionales e internacionales", agregó.

Zelenski dijo que habían hablado de "pasos para implementar proyectos conjuntos en el desarrollo de la infraestructura de gas, así como de oportunidades para la explotación conjunta de yacimientos de gas".

La reunión contó con una fuerte presencia policial en los alrededores del lujoso Palacio de Dolmabahçe, a orillas del Bósforo, que en el pasado también acogió varias rondas de negociaciones entre Moscú y Kiev.

Zelenski también tenía previsto reunirse con el patriarca ecuménico Bartolomé, líder espiritual de la mayoría de las iglesias cristianas ortodoxas, una semana antes de la Pascua ortodoxa, celebrada en Ucrania y Rusia el 12 de abril.

Kiev viene presionando para lograr una tregua durante las fiestas de Pascua ortodoxa que incluya el cese de los ataques contra la infraestructura energética.

Rusia, que busca un arreglo permanente en lugar de un alto al fuego temporal, afirmó que no había visto ninguna propuesta "claramente formulada" por parte de Kiev.

Ucrania ha atacado la infraestructura energética rusa a lo largo de más de cuatro años de guerra, en un intento de debilitar la capacidad de Rusia para financiar su ofensiva.

Los ataques rusos contra instalaciones energéticas ucranianas han dejado sin electricidad ni calefacción a millones de personas desde el inicio de la guerra en 2022.