Mario Delgado anuncia inversión de 37.5 mdp de La Escuela es Nuestra para transformar 25 planteles del Conalep en la CDMX

El objetivo es dignificar los espacios educativos y mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes de Educación Media Superior, afirmó Mario Delgado.

El director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, destacó que este programa representa una herramienta clave para fortalecer el desarrollo integral de las juventudes.

Aulas renovadas, talleres modernizados, nuevo mobiliario, equipamiento tecnológico y espacios más seguros serán una realidad en 25 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en la Ciudad de México, gracias al programa La Escuela es Nuestra (LEEN), con una inversión de 37.5 millones de pesos, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El secretario de Educación Pública puntualizó que por primera vez —por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— el programa LEEN apoyará a planteles de Educación Media Superior. Además, señaló que este esfuerzo es parte fundamental de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), al consolidarse como un mecanismo eficaz para dignificar los espacios educativos y mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes de Educación Media Superior.

El programa LEEN, dijo, ha tenido un impacto claro y significativo en los planteles de Educación Básica y ahora también en los de Educación Media Superior, donde se han realizado acciones orientadas a reducir desigualdades y garantizar entornos dignos, funcionales y seguros para la formación académica y profesional de las y los jóvenes.

Resaltó que, a través de la aplicación de recursos directos, las comunidades escolares han podido decidir y ejecutar obras prioritarias que responden a sus necesidades específicas.

El director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, destacó que este programa representa una herramienta clave para fortalecer el desarrollo integral de las juventudes, al brindar mejores condiciones para su aprendizaje y formación profesional. Señaló que contar con instalaciones adecuadas incide directamente en el aprovechamiento académico y en la construcción de trayectorias exitosas hacia el mundo laboral.

Asimismo, subrayó que el alcance nacional del programa LEEN contribuye a cerrar brechas educativas y a generar igualdad de oportunidades, al permitir que las y los estudiantes cuenten con mejores herramientas para enfrentar los retos del presente y del futuro.

Detalló que los resultados del programa son visibles en múltiples planteles, donde se han llevado a cabo obras de infraestructura hidráulica y sanitaria, instalación de techumbres, mejora de accesos, construcción de espacios educativos, así como el fortalecimiento de la seguridad mediante sistemas de videovigilancia, torniquetes y arcos detectores.

Comentó que, en materia de equipamiento, se ha impulsado la adquisición de computadoras, proyectores, herramientas especializadas, mobiliario escolar y equipo para talleres técnicos, lo que permite a las y los estudiantes desarrollar habilidades acordes con las demandas del sector productivo. Asimismo, se han fortalecido áreas estratégicas como laboratorios de enfermería, optometría, terapia respiratoria, informática y mantenimiento industrial.

De igual forma, informó que se han realizado mejoras en servicios básicos como sistemas eléctricos, hidráulicos y de drenaje, además de la instalación de comedores escolares, espacios deportivos y áreas de convivencia que favorecen el bienestar de la comunidad educativa.

Finalmente resaltó que estas acciones se complementan con la actualización permanente de los programas de estudio, la apertura de nuevas carreras y la colaboración con aliados estratégicos, lo que permite fortalecer competencias digitales, habilidades lingüísticas y experiencias de formación práctica para el estudiantado.