Los servicios de salud sufrirían las principales consecuencias de la llegada de la nueva variante del coronavirus detectada en Reino Unido, ello debido a que se ha identificado que este virus podría presentar una transmisión más rápida que, sumado a la pandemia activa, generaría mayor saturación en los hospitales del país, consideraron científicos mexicanos.

Para el doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud, Antonio Lazcano, lo que ocurre con la nueva variante del Covid-19 no es nuevo, ya que de manera constante todos los virus mutan, especialmente los que tienen genoma ARN, como los coronavirus o el virus de la influenza.

Explicó que la variante del coronavirus se detectó debido a que en el condado de Kent, en Reino Unido, se identificó que el número de infecciones se elevó de manera considerable a pesar de contar con medidas muy estrictas de confinamiento, por lo que rápidamente se detectó la variante con 23 mutaciones, al tiempo que se advirtió que algunas de éstas ya son conocidas desde hace tiempo. “Lo que es sorprendente es que haya tenido tantas mutaciones”, añadió.

El especialista expuso que actualmente se investiga si se transmite más rápido entre las personas lo cual parece, de manera preliminar, que es así; aunque se necesitará de al menos una semana más para confirmar tal hipótesis.

Lazcano precisó que además se pretende identificar si la variante causa una forma más severa o más leve de la enfermedad, situación que hasta el momento —prosiguió— se ha descartado, al igual que las posibles afectaciones que provocaría al sistema inmune de las personas ya vacunadas contra el coronavirus.

Sin embargo, alertó que está en juego si el virus se transmite más rápido. “¿Cuál es el riesgo de que se transmita más rápido? Sabemos que hay personas que al ser infectadas desarrollan formas más severas de la enfermedad y esto puede saturar los servicios hospitalarios, es cierto para Inglaterra y podría ser cierto para el caso mexicano, si esta variante llegara.

“Ya de por sí los servicios hospitalarios en el caso mexicano, en este momento, están enfrentando un desastre mayúsculo”, consideró el biólogo.

Por ello añadió que los riesgos serán para aquellas personas que desarrollan la forma más severa de la enfermedad ante la posible saturación de los servicios médicos.

Medidas de protección

Antonio Lazcano insistió que la forma de prevenir el contagio de esta nueva variante es “exactamente igual que como se previene el virus de coronavirus, el de la influenza y cualquier virus respiratorio: con el uso del cubrebocas, con la sana distancia y con la higiene. Son exactamente las mismas formas para prevenir la infección”, manifestó.

En tanto, el doctor Alejandro Macías, quien fuera comisionado nacional para la Atención de la Influenza en México en el 2009, indicó que la pandemia de coronavirus está muy activa en México e independientemente de la llegada de una nueva variante del Covid, el aplicar medidas extremas de aislamiento no serían medidas eficaces para detener la propagación.

El especialista en Microbiología y Salud Pública expresó que la nueva variante preocupa, “pero no es para ser alarmistas”, ya que todo sigue en investigación.

“Sí se tienen que tomar precauciones, como mantener la vigilancia epidemiológica”, atajó.

Por lo tanto, agregó el experto, “ya sabemos lo que hay que hacer, nadie necesita algo peor para entender. Ya sabemos que los hospitales están al límite de sus capacidades, ya sabemos que lo mejor es quedarse en casa, mantener la sana distancia”.

Romper la transmisión

A su vez, el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de Atención de Emergencias de la UNAM para el Covid-19, explicó que para la nueva variante se tienen localizados al menos 23 cambios del genoma del virus, sin embargo, esto no quiere decir que los síntomas se intensifiquen, ya que hasta el momento los datos sólo sugieren que podría ser más contagiosa.

“Es un virus que está cambiando y está ocurriendo lo que debe de ocurrir, es normal que cualquier virus cambie”, enfatizó.

El experto de la UNAM opinó que al igual que la versión principal del Covid-19, no se evitará que sus variantes lleguen a México, por lo que lo más importante es romper la transmisión en la comunidad, situación que se ha exigido desde el inicio de la pandemia.

“Lo que ahora nos debería preocupar y de lo que sí tenemos evidencia suficiente, es que el virus que ya está es lo suficientemente fuerte para ser una pandemia”.

El investigador insistió que no se debe tener contacto con personas ajenas al hogar, porque eso aumenta el riesgo de contagio. Si no se hace caso, “en enero vamos a tener una epidemia mucho más fuerte de la que se tiene ahorita. No hay que pensar que el virus que está ahorita es menos importante que las variantes”.

