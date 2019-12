Sólo Jesús Seade se perdió en explicaciones técnicas, pues tanto el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el representante comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer, le vieron al T-MEC su faceta de acuerdo político.

Los detalles de lo firmado ayer por México, Estados Unidos y Canadá, se conocerán poco a poco, conforme el acuerdo comercial avance en los procesos legislativos de las tres naciones suscriptoras.

Como sea, la firma del acuerdo deja a México y Canadá en situación privilegiada. Da certidumbre a sus intercambios con Estados Unidos, mientras Washington mantiene disputas con medio mundo. Y la economía de la 4T recibe ansiado impulso.

Extinción, arma de destrucción masiva

Ayer, al comentar la información de que hay cientos de amparos contra la ley de extinción de dominio, en Palacio Nacional volvió a dejarse sentir la atmósfera agresiva que a veces hace difícil distinguir entre gobernanza y campaña.

Nadie está en desacuerdo con la enérgica persecución de la corrupción y los corruptos. Tampoco es desacuerdo con que a quienes declare culpables un tribunal se les confisquen los bienes para resarcir el daño.

No se trata de casos de alto perfil, sino de eventuales acusaciones falsas contra ciudadanos de a pie, pues quedan indefensos, pues, aunque se les declare inocentes, ya no recuperan el bien confiscado. Un aberrante atajo ideológico que ignora al prometido Estado de Derecho.

Banco del Bienestar, probada de realidad

Hace muchos años, cuando en Loreto, Baja California Sur empezaban las obras turísticas, anunció Bancomer el cierre de su sucursal, por incosteable. Solo un pequeño subsidio del gobierno federal evitó a los habitantes de Loreto tener que ir hasta la Paz para cualquier operación bancaria.

Invita el Presidente López Obrador a la banca privada a participar en la distribución de 300 mil millones de pesos de los programas sociales abriendo sucursales que complementen las que abrirá poco a poco el Banco del Bienestar.

La banca privada, a través de su presidente Luis Niño de Rivera advierte que revisarán el costo beneficio. En cristiano, no abrirán sucursales privadas que sean incosteables. Ante esa realidad, queda la opción de un pequeño subsidio, como en Loreto hace años.

NOTAS EN REMOLINO

Hoy, no lo dude, Jared Kushner dará en la Casa Blanca sus impresiones y evaluaciones personales de los funcionarios del gobierno de México. De todos... Difícil que los partidos opositores acepten la invitación presidencial a suicidarse aceptando reducción de las prerrogativas. Preferible desafiar las invectivas mañaneras... Bien hizo Ricardo Monreal en explicar que el T-MEC será revisado cuidadosamente en el Senado, aunque sepamos de antemano el resultado... Apenas empieza el affaire de Genaro García Luna, acusado por el fiscal federal de Nueva York. Todavía habrá mucho por conocer se este caso... Si quiere usted conocer la agenda del expresidente boliviano Evo Morales, no pregunte en la cancillería, pregúntele a Alejandro Encinas, quien parece conocerla al detalle... Enmedio de tanta buena noticia, la mala es que la iniciativa que elimina el fuero no será aprobada este año. Dicen los diputados que lo pensarán durante el puente Guadalupe-Reyes...