“Soy inocente”, responde magistrado Vargas ante nueva denuncia de la UIF

El magistrado José Luis Vargas Valdez argumentó que el hecho de que la Fiscalía General de la República haya determinado el no ejercicio de la acción penal en su contra, “significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir (…) no hay ningún tipo de inconsistencia en mi patrimonio ni en mis gastos”