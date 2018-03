Primero fue FinFisher, el software espía de Gamma Group detectado en México en el 2013. Después, los malware DaVinci y Galileo de la empresa Hacking Team descubiertos en el 2014. Y más recientemente está Pegasus, de NSO Group, hallado en 2016 y 2017. Los casos de espionaje gubernamental mediante software malicioso continúan saliendo a la luz y confirman el abuso que hacen las autoridades en el uso de tecnología en contra de la sociedad civil, con un costo millonario para las arcas del país.

Los investigadores del Citizen Lab, un instituto de la Universidad de Toronto, Canadá, han descubierto estas campañas de espionaje y reconocen que en México existe un grave problema de espionaje ilegal, con tecnología de uso exclusivo del gobierno.

Esperamos que nuestro trabajo ayude a resaltar a los periodistas y otros investigadores que se está realizando muchos ataques en México. Esta puede ser la punta del iceberg , dijo John Scott-Railton, investigador del Citizen Lab y uno de los autores del reporte.

El pasado 11 de febrero, el instituto de investigación publicó su más reciente reporte llamado Bitter Sweet donde documentó el uso de la solución Pegasus de la firma israelí NSO Group para espiar al investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director general de la organización Al Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO quienes impulsaron el impuesto a las bebidas azucaradas.

Pero Scott-Railton advierte sobre una muy alta posibilidad de que existan más víctimas del espionaje gubernamental.

Timeline of NSO Exploit links sent to Mexican Soda-Tax supporters #bittersweetmx pic.twitter.com/RmKX34KTKZ