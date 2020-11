El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que las peticiones de consulta popular para la investigación y juicio a expresidentes, una presentada por Yeidckol Polevnsky, y otra por Norma Ariadna Sánchez y Manuel Vázquez, presentaron diversas inconsistencias.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió los informes de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), en el caso de la solicitud promovida por Polevnsky Gurwitz el informe establece que se entregaron 69,254 firmas y, de ellas, 55,930 fueron ubicadas en la Lista Nominal, por lo tanto, el número de solicitantes es insuficiente para cumplir con el requisito del 2% establecido en la Constitución.

Asimismo, se detectaron 9,908 registros no encontrados en la Lista Nominal, 2,592 registros repetidos, 550 bajas por cancelación de trámites, 194 bajas por defunción y 169 ciudadanos visitados que manifestaron no haber apoyado la consulta.

En el caso de la segunda solicitud de consulta popular, se presentaron 2 millones 538,048 apoyos, de los cuales se validaron 2 millones 116,837 con correspondencia en registros vigentes en la Lista Nominal de Electores.

Sin embargo, se detectaron 120,902 registros repetidos, 5,530 bajas por defunción, así como 14,442 bajas por pérdida de vigencia, entre otras.

Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, destacó que a través de herramientas tecnológicas es posible dar mayor certeza y ahorro de recursos para la verificación de los mecanismos de participación.

En tanto, el consejero Ciro Murayama, declaró que los primeros en condenar las prácticas fraudulentas para estos ejercicios, deben ser las y los ciudadanos que impulsan las consultas, “porque hubo quienes contaminan un ejercicio de buena fe al presentar apoyos fraudulentos”.

“Eso debe señalarse como una práctica abominable a la democracia: suplantar personas, y más aún personas fallecidas. Y también se suplanta a personas que no tienen su credencial vigente, incluso algunos que han sido suspendidos de sus derechos políticos, están sentenciados y pues no, por lo mismo no acudieron a las mesas a dar sus firmas”.

rrg