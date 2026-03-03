Gana terreno comercio electrónico en Perú

El comercio electrónico sigue consolidándose como un nuevo método de compra para muchas familias en Perú. Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), más de 18.7 millones de peruanos, es decir, 55% de la población, ya realizan compras por internet.

"Las cifras estiman cifras de 4,463 millones de dólares de transacciones. Este crecimiento es acelerado en los últimos años, sobre todo por pandemia"; indicó José Ruidías, especialista en marketing de Pacífico Business School.

Aunque el canal se ha consolidado, aún existe un amplio espacio de crecimiento porque el comercio total representa cerca del 50% al 60% del PIB y el comercio electrónico solo es de 5% de todo ese universo.

Por otro lado, en los últimos 5 años el e-commerce se volvió parte de la rutina. La pandemia aceleró la adopción, pero el hábito se consolidó. Por ello, se ha visto una transición clara: de la compra por necesidad a la compra por conveniencia y velocidad.

"El e-commerce se está expandiendo con fuerza más allá de Lima, y esa descentralización conecta directamente con nuestro propósito de democratizar el comercio electrónico en el Perú"; indicó Chiara de la Flor Giuffra, gerente comercial Multicategoria de Mercado Libre. Ruidías identificó dos grandes frentes de mejora relacionadas a las condiciones estructurales del comercio (medios de pago, uso masivo del celular, logística) y, por otro, el nivel de adaptación de las empresas a las demandas del consumidor digital.

"Nos hemos vuelto más exigentes como consumidores, seguramente mucho más desde la pandemia, y por eso comenzamos a confiar un poco más en el canal digital. En la medida en la que las empresas comiencen también a fortalecer esos procesos logísticos, seguramente también para generar una mayor demanda", añadió.

El sector tecnología, sobre todo celulares y laptops, sigue siendo la categoría más fuerte en facturación.