Francia reforzará su arsenal nuclear

Brest. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el dia de ayer que el país aumentará el número de ojivas nucleares, y adelantó una cooperación más estrecha con un grupo de ocho países de la Unión Europea (UE) para proteger al continente.

Desde la base de submarinos nucleares de Île Longue, en el oeste de Francia, Macron explicó que en “un periodo de agitación geopolítica plagado de riesgos” era necesario "reforzar" la capacidad de "disuasión nuclear ante múltiples amenazas".

El dirigente francés, a poco más de un año de abandonar la presidencia, aseguró que ocho países europeos, entre ellos Alemania, Polonia y Reino Unido, aceptaron participar en lo que llamó un estrategia de “disuasión avanzada”.

En un comunicado conjunto después del discurso de Macron, Francia y Alemania dijeron que esta estrategia "se sumaría, no sustituiría, a la disuasión nuclear de la OTAN".

En su intervención, Macron aseguró que modernizar su arsenal nuclear era “esencial”. “Por eso he ordenado un aumento del número de ojivas nucleares”, agregó.

Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea desde la salida del Reino Unido del bloque. El país cuenta con el cuarto mayor arsenal del mundo, estimado en unas 290 cabezas, lejos de los miles con lo que contarían Estados Unidos y Rusia.

El plan de Macron implica usar el arsenal francés para reforzar la seguridad del continente.

Los países de este grupo (que también incluye Suecia, Países Bajos, Bélgica, Grecia y Dinamarca) podrían albergar temporalmente las "fuerzas aéreas estratégicas" francesas, que podrán "desplegarse por todo el continente europeo".

De acuerdo con Macron, la idea es "complicar los cálculos de nuestros adversarios".

Francia enseña músculo en plena guerra en Irán.