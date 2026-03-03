Colima se posiciona como destino atractivo para inversionistas

En un contexto nacional de transformación económica, el estado de Colima se posiciona como uno de los destinos emergentes más atractivos para la inversión nacional y extranjera, respaldado por un crecimiento económico superior a la media del país, un entorno de certeza para inversionistas y una industria turística en expansión.

Gracias a la sinergia con el Gobierno de México, Colima registró un crecimiento económico de 3.7% al cierre del 2025, superando el promedio nacional y consolidándose por encima de entidades como Aguascalientes y la Ciudad de México. Este dinamismo económico se traduce en mayores oportunidades de negocio, desarrollo de infraestructura y generación de empleo.

Uno de los indicadores más relevantes es el récord histórico en Inversión Extranjera Directa, con 262 millones de dólares en el 2025. Este capital proviene principalmente de mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá y España, lo que fortalece la vocación de Colima como un punto clave en comercio exterior, logística portuaria e industria en el Occidente del país.

Este crecimiento responde a un modelo que incluye infraestructura portuaria moderna (con el puerto de Manzanillo como pieza clave), desarrollo industrial sostenible y políticas públicas enfocadas en la transparencia y la eficiencia, factores que brindan confianza y certidumbre a inversionistas.

En este sentido, el turismo también juega un papel fundamental como motor económico e impulsor de inversión. Colima superó el millón y medio de visitantes en el 2023, y mantiene una tendencia positiva con un crecimiento de 5.03% en derrama económica y 3.42% en afluencia turística entre el 2024 y el 2025.

Destaca particularmente Manzanillo, principal destino turístico del estado, que reportó incrementos de 4.67% en ocupación hotelera y 4.32% en afluencia turística en el mismo periodo, consolidándose como un punto trascendental tanto para el turismo vacacional como para el turismo de negocios, gracias a su conectividad, infraestructura hotelera y actividad portuaria.

El posicionamiento internacional de Colima también se ha fortalecido mediante su participación en foros globales como FITUR 2026.