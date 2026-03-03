La Fed se apresura a adaptarse a las promesas y a los riesgos de la IA

Los responsables de la Reserva Federal (Fed), que en su mayoría han aceptado que la Inteligencia Artificial (IA) provocará cambios drásticos en la economía, ahora se esfuerzan por comprender el ritmo y el alcance de lo que está por venir, y surgen diferencias sobre su potencial impacto en el mercado laboral y los precios.

El anuncio realizado el jueves por la empresa tecnológica, Block, de que despedirá a 40% de sus trabajadores, unas 4,000 personas, porque “algo ha cambiado” en la forma en que utiliza la mano de obra debido a la IA, puso de relieve lo que está en juego.

El aumento de los despidos tradicionalmente inclinaría a los bancos centrales hacia una política monetaria más flexible.

Sin embargo, la transición hacia la IA ha suscitado una respuesta diferente, y los responsables afirman que las tasas de desempleo más elevadas pueden ser normales en el futuro, ya que los trabajadores desplazados tardarán más en encontrar nuevos empleos y los mayores rendimientos del capital y los salarios de los que siguen trabajando presionarán la inflación.

“Nos encontramos en una fase del ciclo en la que se trata de un impacto positivo y real, pero en su mayor parte se traduce en ingresos reales positivos y muy poca desinflación”, con las ganancias bursátiles aumentando la riqueza de algunos hogares y las inversiones masivas de capital ejerciendo presión sobre los costos de la electricidad y la construcción en algunas zonas, afirmó Adam Posen, presidente del Peterson Institute for International Economics, en un debate sobre la inflación, en el que estimó que las presiones sobre los precios en Estados Unidos aumentarían a partir de ahora.

Quienes ven la IA como una fuerza desinflacionaria a corto plazo “están totalmente equivocados”.

Ese grupo incluye a Kevin Warsh, candidato a presidente de la Fed, quien considera que las tasas de interés deberían bajar, en parte para tener en cuenta el aumento de la productividad impulsado por la IA, que frena la inflación.

¿Warsh listo para apostar por la desinflación de la IA?

Warsh, que debe ser nominado formalmente y confirmado por el Senado, argumentó, en un artículo publicado en noviembre en The Wall Street Journal, que la IA es “una fuerza desinflacionaria significativa, que aumenta la productividad y refuerza la competitividad estadounidense”, y que la Fed podría acomodarla mejor con tasas más bajas.

La narrativa de Warsh, que presenta como una postura con visión de futuro similar a la del expresidente de la Fed, Alan Greenspan, a mediados de la década de los 90, se ha topado con una gran cautela entre los responsables de la Fed sobre la rapidez con la que la IA se traducirá en prácticas de contratación y si se mantendrá la regla empírica histórica de que las nuevas tecnologías desplazan puestos de trabajo, pero en última instancia crean aún más.