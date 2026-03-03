Negocios cubanos comienzan a importar combustible

La Habana. Varios negocios privados de Cuba realizaron las primeras importaciones de combustible ante la escasez que vive la isla, provocada por las presiones de Estados Unidos.

El dueño de una empresa privada cubana afirmó, bajo anonimato, que había realizado la primera importación de un isotanque (un contenedor empleado para transportar combustible) desde Estados Unidos.

El empresario, que se dedica a la venta mayorista de alimentos, contó que el isotanque llegó a finales de la semana pasada al puerto cubano de El Mariel, a unos 50 kilómetros al oeste de La Habana, y ya lo transportó hasta la capital para comenzar a usarlo.

"Ya lo puedo usar", comenta la fuente, que realiza las gestiones para "garantizar el próximo" envío de otro isotanque, luego de que a inicios de febrero y por primera vez en casi 70 años, la isla comunista autorizó la importación de combustible por vías privadas.

Tenemos dos clientes que ya han ejecutado la importación de isotanques con combustible”.

Oniel Díaz