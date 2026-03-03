México, petróleo y gasolina; el desafío

México enfrentará uno de los escenarios más desafiantes de los últimos tiempos.

Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana, impactaron de inmediato en el precio internacional del petróleo. Se elevó alrededor de 10 dólares por cada barril.

La oscura y densa nube de la incertidumbre comenzó a envolver al concierto internacional, de cara al conflicto en Medio Oriente.

Y más específicamente en el Estrecho de Ormuz, por el que cruzan diariamente 50 buques petroleros.

El conflicto en la región en la que se concentran los mayores productores de crudo en Medio Oriente y el cierre de la ruta del crudo, dispararon de inmediato los precios de los marcadores de petróleo a picos de 76.38 y 71.33 dólares.

Entre los expertos en materia energética y económica, la opinión generalizada es que el efecto del conflicto en el precio del crudo, dependerá del tiempo de duración del enfrentamiento.

Por lo pronto, no dudan que pudiera escalar por encima de los 100 dólares por barril.

En México, Edgar Amador enfrentará uno de los mayores retos que puede tener como titular de las finanzas públicas del país.

Este lunes (02 de marzo) la presidenta Claudia Sheinbaum descartó un impacto negativo en los precios de la gasolina en México.

Textualmente declaró: frente a aumentos muy grandes en el precio del petróleo, México tiene ya determinado un esquema en donde baja el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) para que no suba el precio de la gasolina y que no se afecte la inflación.

Reveló que más tarde, tendría su reunión semanal con el secretario de Hacienda.

Además de lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza la primera mandataria dejó claro que su gobierno activará el ajuste a la baja del IEPS a combustibles para mantener estables los precios al consumidor y contener la inflación.

El secretario de Hacienda tendrá que hacer las evaluaciones necesarias y planear y proyectar un plan de contingencias, para enfrentar un eventual episodio prolongado de confrontación en el medio oriente y una escalada internacional de precios del petróleo.

Para la presidenta de México, el precio final de la gasolina para los consumidores tiene especial relevancia.

Sin embargo, el precio de la gasolina en México registra un nivel muy alto, de acuerdo con la plataforma de inteligencia de mercado enfocada en el sector gasolinero mexicano, PetroIntelligence.

La carga impositiva al precio de la gasolina representa 40% de su costo y además del costo de importación y logística, la mantiene por encima del precio al que se vende en Estados Unidos.

En los Criterios Generales de Política Económica 2026 y en la Ley de Ingresos de la Federación, publicados en 2025, Hacienda proyectó un precio promedio anual de la mezcla mexicana de exportación de 54.9 dólares por barril para todo el ejercicio 2026.

Hay que recordar que se trata de una referencia oficial para planear el Presupuesto de egresos de la Federación 2026.

Es una estimación en la que se sustenta el paquete económico.

El episodio bélico que está sacudiendo al mundo, atenta contra un insumo esencial para la producción, el petróleo, su disposición y su costo.

En México, el gobierno presume finanzas públicas sólidas y avance en el ajuste fiscal que realiza.

Recientemente se anotó un buen avance en su estrategia financiera para desendeudar a Pemex y mejorar su capacidad productiva, al tiempo que avanza en el estreno de los primeros esquemas de inversión mixta.

Sin embargo, la atípica circunstancia internacional, podría derivar en menores ingresos vía IEPS a los combustibles.

El IEPS a las gasolinas es relevante, aunque no crítico, pues alcanza el 8.1% de los ingresos tributarios.

El cobro al 100% del IEPS a los combustibles se ha mantenido desde el 12 de abril del año pasado a la fecha. Han transcurrido 11 meses consecutivos sin estímulo fiscal.

Lo más probable es que comience a reducirse.

Tendrá que hacerse con habilidad para mantener la trayectoria de reducción del déficit y deuda planteada en el Paquete Económico.

Se trata de un difícil equilibrio. El equipo hacendario tendrá que encontrar la mejor manera de utilizar todas sus herramientas, para superar la difícil circunstancia. Al tiempo.

Atisbos

La noticia es que el transporte de petrolíferos, gas LP y petroquímicos en el país, a partir de ahora estará perfectamente monitoreado a través de una herramienta tecnológica desarrollada por la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González Escobar y la Comisión Nacional de Energía, Juan Carlos Solís Ávila.

El Sistema de Registro, Administración y Control a Permisionarios (Siracp) vigilará y garantizará que cada unidad que circula en las vías de comunicación del país, sea plenamente visible y trazable, bajo lineamientos técnicos estrictos que eliminarán cualquier ambigüedad normativa, y combatirá frontalmente el desvío de combustible.