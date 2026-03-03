IED en Colombia tocó en 2025 su nivel más bajo en cuatro años

El Banco de la República reveló que la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia se ubicó en 11,469 millones de dólares en 2025, una caída de 16.1% frente a los 13,684 millones de dólares registrados en 2024, según datos recientes de la balanza de pagos.

El resultado luce aún más débil frente a 2022, cuando la IED marcó un máximo de 17,182 millones de dólares (mdd). Desde entonces acumula una caída de 33.2% y toca su nivel más bajo del cuatrienio 2022-2026.

Al desagregar por sectores, los servicios financieros y empresariales lideraron la IED con 3,613 millones de dólares, seguidos por el sector petrolero, con 2,498 millones de dólares, y por industrias y manufacturas, con 1,697 mdd. También destacó el comercio al por mayor y al por menor, con 1,104 millones de dólares. Electricidad, gas y agua sumó 774 millones de dólares.

Los sectores más afectados fueron el de explotación de minas y canteras, incluido el carbón, cuyos flujos se desplomaron de 3,442 millones de dólares en 2023 a solo 159 millones de dólares en 2024, una contracción de 95.4%.

Las industrias manufactureras retrocedieron: pasaron de 2,967 mdd en 2023 a 1,697 mdd el año pasado, lo que representó una caída de 42.8%. La IED en el sector petrolero se redujo, al bajar de 3,058 mdd en 2023 a 2,498 mdd en 2024, una contracción de 18.3%.