Actividad manufacturera en EU subió en febrero pero a menor ritmo que en enero

La actividad manufacturera en Estados Unidos (EU) creció en febrero pero a un ritmo menor que en enero debido a un enfriamiento de los pedidos, según una encuesta privada publicada ayer 02 de marzo.

El índice manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por su sigla en inglés) se situó en 52.4 puntos en febrero, lo que supone un descenso de 0.2 puntos con respecto a enero.

Si el índice se sitúa por encima de 50 puntos significa que hubo expansión, mientras que si está por debajo, contracción.

La actividad manufacturera se contrajo 10 meses consecutivos el año pasado, de marzo a diciembre, poco después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, quien endureció los aranceles a las importaciones con la intención de potenciar la producción en EU.

“Si nos fijamos en la economía manufacturera, 21% del Producto Interno Bruto (PIB) del sector se contrajo en febrero, frente a 20% de enero”, afirmó la presidenta de la encuesta del ISM, Susan Spence.

Uno de los encuestados por el ISM, un ejecutivo de una empresa del sector de equipos de transporte, afirmó que los aranceles de Trump “están teniendo el efecto contrario al deseado en fabricantes estadounidenses como nosotros: están aumentando los precios y reduciendo la demanda, así como la rentabilidad”.

Repunta actividad industrial de zona euro

Por su parte, la zona euro registró el mes pasado su mayor crecimiento en casi cuatro años, gracias al repunte de los nuevos pedidos y al aumento de la producción industrial, aunque el aumento de los costos redujo los márgenes, según una encuesta publicada ayer.

El índice HCOB Eurozone Manufacturing Purchasing Managers’ Index, elaborado por S&P Global, subió hasta 50.8 puntos en febrero desde 49.5 puntos registrados en enero, lo que supone su nivel más alto desde junio del 2020 y la primera vez que supera el umbral de 50 puntos desde agosto. Alemania lideró la recuperación.