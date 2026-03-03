BoC: a veces es necesario subir las tasas de interés

El Banco de Canadá (BoC, por su sigla en inglés) citando la posibilidad de que las crisis de suministro impongan cambios estructurales, afirmó ayer 02 de marzo, que, en ocasiones, es necesario subir las tasas de interés incluso cuando la economía es débil.

Sharon Kozicki, vicegobernadora del BoC, afirmó que las políticas comerciales proteccionistas de Estados Unidos (EU), las tensas relaciones comerciales de Canadá con su vecino y los avances en Inteligencia Artificial eran cambios estructurales que podían provocar perturbaciones en el suministro.

“A muchas personas les puede parecer sorprendente o contradictorio que, en ocasiones, sea necesario endurecer la política monetaria cuando la economía está débil. Sin embargo, esa es precisamente la difícil disyuntiva a la que nos llegamos a enfrentar”, afirmó en un discurso pronunciado en Noruega.