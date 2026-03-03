Industriales confían en el proceso de revisión del T-MEC

Querétaro, Qro. En el 2026 la actividad industrial de Querétaro podría tener un comportamiento semejante al 2025. Aunque la perspectiva es conservadora, se pronostica un crecimiento superior al promedio nacional, de acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Querétaro, Alfredo Sahagún Sánchez.

Pese a la incertidumbre que genera la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el industrial confió en que a nivel local la industria alcance un avance anual de 1 a 1.5 puntos porcentuales por encima del promedio.

En el 2025 la actividad industrial de Querétaro habría mantenido un nivel de crecimiento por encima del promedio nacional, estimó al considerar que el año cerró con números positivos.

En cuanto a la generación de empleo, previó que al menos en el primer semestre la tendencia sea similar a la del año anterior, cuando la caída en empleos se compensó con los puestos de trabajo que sumaron las nuevas inversiones.

El también vicepresidente de Canacintra en la región Bajío-Norte estimó que en el 2027 habrá más certidumbre en la actividad económica, una vez que se haya definido el T-MEC.

Alfredo Sahagún vaticinó que la región Bajío será una de las más beneficiadas con la continuidad del acuerdo comercial, al tratarse de una zona receptora de inversiones y formar parte de un importante corredor industrial.

Al respecto, la industria local tiene confianza y certeza en el proceso de negociación que entablarán las autoridades mexicanas durante la renegociación del tratado.

“En el T-MEC están armando la mesa de negociación concreta y creemos con certeza que harán muy bien la negociación (…) Estamos convencidos de que van a hacer el mejor esfuerzo para poder llegar a mejores negociaciones de lo que teníamos con el T-MEC, tan es así que el Bajío es un punto de inversión importantísimo en el primer mes del año 2026, hay inversiones históricas”, planteó.

El empresariado estará a la expectativa del curso que tome el tratado comercial. También, se están preparando para la gradualidad de la jornada laboral de 40 horas